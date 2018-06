Europäische Union Brexit-Vertrag in Gefahr

Im Europaparlament wächst die Sorge, dass die Abgeordneten nicht mehr rechtzeitig vor der Europawahl im nächsten Jahr über den Austrittsvertrag Großbritanniens aus der EU abstimmen können. "Den Briten muss klar sein, dass wir so gut wie keine Möglichkeiten haben, die Frist für die Abstimmung zu verlängern", sagt die Chefin des Verfassungsausschusses Danuta Hübner, Politikerin der polnischen liberalkonservativen Bürgerplattform dem SPIEGEL.

Die letzte Sitzung des Parlaments sei am 18. April 2019, die Europawahlen folgen Ende Mai. Danach gibt es monatelang kein Parlament, das über den Austrittsvertrag abstimmen könnte, der Brexit-Vertrag käme in diesem Fall für lange Zeit nicht zustande.

Eigentlich sollte es zu so einer Situation nicht kommen, denn der Austrittsvertrag muss bis Ende März 2019 unter Dach und Fach sein. Bis dahin muss nicht nur Großbritannien zugestimmt haben, sondern auch das EU-Parlament und dann der Rat. So sieht es Artikel 50 des EU-Vertrages vor. Da das Europaparlament mit seiner Befassung etwa drei Monate braucht, gilt der Europäische Rat im Oktober als letztmöglicher Termin für eine Einigung.

Bis dahin muss nicht nur der Austrittsvertrag stehen, sondern auch die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen. Beides geht derzeit nicht voran. Der Zeitpunkt könnte nicht entscheidender sein: Denn ohne den Austrittsvertrag wird auch die Übergangsfrist nicht starten, innerhalb derer dann der Handelsvertrag über die künftigen, neuen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ausgehandelt werden soll.

Immer wieder wird daher, auch wegen der anhaltend unklaren Lage in London, über eine Verlängerung der Zweijahresfrist spekuliert, binnen derer der Ausstiegsvertrag stehen muss. Eine solche Verlängerung ist zwar - einstimmig - möglich, politisch von Seiten der EU aber weitgehend ausgeschlossen. Allenfalls wenn man noch ein paar offene Fragen hätte, die sich in wenigen Wochen klären könnte, wäre so ein Szenario denkbar, sagen EU-Diplomaten. Wie Hübners Warnung nun erstmals zeigt, gäbe es aber auch für diese Großzügigkeit Grenzen wegen der anstehenden Europawahl. "Die Zeit ist jetzt wirklich knapp", so Hübner.

Umso schwerwiegender ist es, dass auch beim EU-Gipfel Ende kommender Woche in Brüssel keine nennenswerten Fortschritte erwartet werden. Im Entwurf der Schlussfolgerungen für den Gipfel zeigen sich die restlichen 27 EU-Staaten vor allem besorgt, dass in der Frage der nordirischen Grenze "kein substanzieller Fortschritt erreicht" sei. Um den brüchigen Friedensprozess auf der Insel zu bewahren, besteht die EU darauf, Nordirland notfalls unter anderem in einer Zollunion mit der EU bleibt. Derzeit jedoch drehen sich die Verhandlungen fast nur um technische Details. Der EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein britischer Counterpart David Davis sollen sich schon wochenlang nicht mehr persönlich gesehen haben.