Furcht vor Übergriffen Vizesprecher des Unterhauses rät zu Fahrgemeinschaften

Der Appell zeigt, wie angespannt die Lage in Großbritannien derzeit ist: Ein stellvertretender Sprecher des Unterhauses hat seinen Kollegen in einer E-Mail geraten, für die Heimfahrt ein Taxi zu nehmen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Der Hintergrund: So könnten sie möglichen Einschüchterungen und Beschimpfungen aus dem Weg gehen.

Die E-Mail stammt von Lindsay Hoyle, einem langjährigen Labour-Abgeordneten. Er schreibt darin laut der britischen Zeitung "Guardian" weiter, die Polizei in London sei unmissverständlich aufgefordert, sicherzustellen. dass "Abgeordnete im Parlament ohne Angst abstimmen können".

"Ich persönlich habe während meiner Zeit im Unterhaus noch nie eine so große Anspannung gespürt und ich weiß, dass es anderen Kollegen genauso geht", schreibt Hoyle. Viele Abgeordnete seien bereits in der Öffentlichkeit beschimpft und eingeschüchtert worden.

Ein Beispiel ist die ehemalige Tory-Abgeordnete Anna Soubry, eine Brexit-Gegnerin, die mittlerweile zu einer neuen Gruppe Unabhängiger gehört, der "Independent Group". Soubry wurde im Dezember und Januar von Demonstranten belästigt, gefilmt und als "Nazi" und "Verräterin" beschimpft.

Ärger gibt es bei der oppositionellen Labour Partei in diesem Zusammenhang auch über Premierministerin Theresa May. Sie hatte dem Parlament in einer Fernsehansprache die Schuld an der verfahrenen Situation gegeben. Die Bürger seien es leid, dass "sich die Abgeordneten mit nichts anderem als dem Brexit beschäftigen".

Der Labour-Abgeordnete Wes Streeting bezeichnete Mays Äußerungen als "aufwiegelnd und unverantwortlich". Sollten Abgeordneten Schaden erleiden, treffe May einen Teil der Schuld daran. Ein Regierungssprecher wies die Vorwürfe zurück.