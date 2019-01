Gescheitertes Abkommen Europaparlament berät über Folgen des Brexit-Votums

Nach dem vernichtenden Votum des britischen Parlaments berät das Europaparlament in Straßburg ab 8.30 Uhr über das Ergebnis. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratschef Donald Tusk nehmen wohl nicht an der Debatte teil. Sie wollten von Brüssel aus die Folgen der Abstimmung analysieren.

Das britische Parlament hatte das zwischen Brüssel und London ausgehandelte Brexit-Abkommen am Dienstagabend überraschend deutlich abgelehnt. Mit 432 zu 202 Stimmen votierten die Abgeordneten in London klar gegen den Deal von Theresa May.

Die Premierministerin muss sich nach dem Scheitern ihres Brexit-Deals noch am heutigen Mittwoch einer Misstrauensabstimmung stellen. Am Abend (20 Uhr MEZ) entscheidet das Parlament, ob es der konservativen Regierung das Vertrauen entzieht. Die oppositionelle Labour-Partei stellte den Misstrauensantrag sofort nach der Abstimmung. Parteichef Jeremy Corbyn sprach von einer katastrophalen Niederlage für May und dem größten Scheitern einer Regierung seit den Zwanzigerjahren. Es wird allerdings damit gerechnet, dass May die Vertrauensfrage übersteht.

Altmaier: Bei ungeregeltem Brexit würde alle verlieren

Die Premierministerin kündigte an, sich in dem Fall mit Vertretern aller Parteien zu treffen, um einen Ausweg zu suchen. Bereits am kommenden Montag wolle sie dem Parlament dann einen Plan B vorlegen, um einen chaotischen EU-Austritt Großbritanniens doch noch zu verhindern, sagte sie.

Großbritannien will die Europäische Union am 29. März verlassen. Wenn ein Austritt ohne Abkommen verhindert werden soll, muss es bis dahin eine Einigung geben - sonst wird mit chaotischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier forderte, Großbritannien müsse die Gelegenheit bekommen, seine Position zu klären. Das Abkommen sei substanziell nicht verhandelbar, sagt der CDU-Politiker im ZDF. Es sei wichtig, einen unregelten Brexit zu vermeiden. "Niemand möchte Chaos und ungeregelte Zustände." Zu einem Austritt ohne Abkommen sagte er: "Es würden alle in Europa verlieren."

Nicola Beer fordert EU-Sondergipfel binnen 48 Stunden

Auch Bundesjustizministerin Katarina Barley lehnte Nachverhandlungen zum Abkommen ab. Großbritannien müsse für Stabilität sorgen, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Gruppe. "Wir unterstützen Großbritannien auf seinem Weg, aber Nachverhandlungen zu dem Abkommen wird es nicht geben."

Whatever happens. Will always love you! pic.twitter.com/0247DPJOlU — Katarina Barley (@katarinabarley) 15. Januar 2019

Zugleich warnte Barley, ein ungeordneter Austritt hätte "dramatische Folgen für Großbritannien, für Deutschland und für Europa". Barley hat selbst einen britischen Pass. "Ich bin Britin seit meiner Geburt und werde das auch bleiben", kündigte sie an.

Grünen-Europachef Reinhard Bütikofer sieht kaum noch Möglichkeiten, einen ungeregelten Austritt abzuwenden. "Die Alternativen sind hart, aber unausweichlich: Entweder wird Artikel 50 zurückgezogen - mit oder ohne neue Volksabstimmung -, oder es kommt zu einem harten Brexit der übelsten Art", sagte er in Brüssel. "Wer jetzt noch von Neuverhandlungen schwadroniert, ist ein Scharlatan." Artikel 50 des EU-Vertrags von Lissabon regelt, dass sich die Parteien für die Austrittsverhandlungen zwei Jahre Zeit lassen können. Die Frist läuft am 29. März 2019 aus.

Die designierte Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl, Nicola Beer, forderte einen EU-Sondergipfel innerhalb von 48 Stunden. Beer sagte: "Die Lage in Großbritannien sowie in der EU nach der Niederlage von Theresa May nach der Abstimmung ist dramatisch. Die EU muss sofort darauf reagieren." Es müsse umgehend ausgelotet werden, "welche Schritte die EU gehen kann, um sicherzustellen, dass es einen geordneten Brexit gibt und sich danach so enge Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien wie möglich entwickeln können".