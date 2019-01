Buchmacher-Quoten für Brexit-Votum May fällt durch. Wetten, dass...?

Wenn in Großbritannien wegweisende politische Entscheidungen anstehen, dann schauen die Menschen nicht nur auf politische Kommentatoren, Umfrageinstitute und die Politiker selbst. Sie informieren sich auch darüber, was die Buchmacher dazu sagen.

Hier kann man auf alles Erdenkliche wetten - und somit natürlich auch auf den Ausgang der mit großer Spannung erwarteten Parlamentsabstimmung am Dienstag. Dann sollen die Abgeordneten des Unterhauses über den Brexit-Deal abstimmen, den Theresa May vor wenigen Wochen mit nach Hause gebracht hat.

Dabei verheißen die Wettquoten nichts Gutes für die britische Premierministerin. Wettanbieter Ladbrokes etwa bot am Dienstagvormittag eine Wettquote von 1/40 für den Fall an, dass die Abgeordneten des Unterhauses in der ersten Runde gegen Mays Brexit-Deal stimmen. Sprich: Um ein Pfund zu gewinnen (und seinen Einsatz zurückzubekommen), müsste man satte 40 Pfund setzen. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von über 97 Prozent, dass May unterliegt.

Die Quote für einen Sieg Mays lag bei 11/1. Für jedes gesetzte Pfund bekäme man seinen Einsatz zurück plus 11 Pfund. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das geschieht, schätzte der Wettanbieter allerdings mit gerade einmal mit gut 8 Prozent ein. Der Anbieter Paddypower bietet ähnliche Wettquoten an.

Ladbrokes bietet auch eine Wette dazu an, wie viele Abgeordnete für den Deal stimmen werden. May bräuchte mindestens 320 Stimmen, um zu gewinnen. Ihre konservative Partei hat aber nur 317 Abgeordnete im Unterhaus. Sie ist auf die Stimmen der zehn Abgeordneten der Democratic Unionist Party (DUP) angewiesen, einer nordirischen Regionalpartei, die Mays Regierung bislang toleriert hat. Doch die ist strikt gegen Mays Deal. Dutzende ihrer eigenen Abgeordneten haben sich ebenfalls dagegen ausgesprochen. Somit gilt beinahe als sicher, dass die Premierministerin unterliegen wird. Die einzige Frage lautet, wie hoch ihre Niederlage ausfallen wird. Was sagen die Wettanbieter dazu?

Ladbrokes betrachtet es als wahrscheinlichstes Szenario, dass 200 bis 249 Abgeordnete für Mays Deal stimmen werden - also deutlich weniger als die 320, die May bräuchte. Hier gäbe es für einen Einsatz von 11 Pfund einen Gewinn von 8 Pfund (plus den Einsatz). Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens 300 beim ersten Anlauf für den Deal stimmen, liegt damit laut dem Wettanbieter gerade einmal bei 6 Prozent.

Nicht nur Wetten zum Ausgang der Brexit-Abstimmung

Doch es gibt nicht nur Wetten zum Ausgang der Abstimmung vom Dienstag. So kann man bei Ladbrokes unter der Rubrik "Brexit Specials" darauf wetten, dass es bis Ende 2019 ein weiteres EU-Referendum geben wird. Die Quote dafür liegt bei 7/4, was einer Wahrscheinlichkeit von immerhin 36 Prozent entspricht. Paddypower sieht dafür eine Wahrscheinlichkeit von 44 Prozent.

Interessant wird es bei der Frage, wer der kommende Premierminister werden wird: Ladbrokes gibt Labour-Chef Jeremy Corbyn die besten Aussichten dafür mit einer Wahrscheinlichkeit von 18 Prozent, Ex-Außenminister Boris Johnson und Innenminister Sajid Javid liegen beide bei 12,5 Prozent. Ganz unten auf der Liste steht, warum auch immer, der Schwergewichts-Boxer Tyson Fury mit einer Wettquote von 1000/1 (was einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 Prozent entspricht). Auch William Hill und Paddypower sehen derzeit Jeremy Corbyn vor Boris Johnson.

Die Wettquoten der Buchmacher werden in Großbritannien ernst genommen. Viele Journalisten, die sich mit dem Politikbetrieb des Landes befassen, erwähnen in ihrer Berichterstattung vor Abstimmungen und bei politischen Machtkämpfen häufig, wie die Buchmacher des Landes die Dinge einschätzen. Und das aus gutem Grund: Die Buchmacher liegen mit ihren Einschätzungen oft richtig. So kommen Forscher der Universität Cambridge in einer kürzlich veröffentlichten Studie zu dem Schluss, dass die Wettanbieter vor der Finanzindustrie zu dem richtigen Schluss gekommen waren, dass die Leave-Seite beim EU-Referendum gewinnen würde.

Bessere Voraussagen als Experten und Umfrageinstitute

Die Forscher der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften haben in der Nacht nach dem Referendum im Juni 2016 die Quoten des Wett-Unternehmens Betfair und den Pfund-Dollar-Wechselkurs im Auge behalten. Als die Wahllokale um 22 Uhr schlossen, lag die Wettquote für ein Brexit-Votum bei 10/1, also einer Wahrscheinlichkeit von 9 Prozent. Um 3 Uhr morgens kehrte der Wettanbieter den Kurs auf einen Schlag um - und schätzte die Chance, dass es zu einem Leave-Votum kommen würde, somit mit 91 Prozent ein. Die Finanzmärkte reagierten hingegen erst etwa eine Stunde später. Die BBC sagt erst gegen 4:40 Uhr voraus, dass es zu einem Leave-Votum kommen werde.

Die Schlussfolgerung der Forscher: Die so genannten "Prognosemärkte", sprich die Wettindustrie, könnten unter Umständen bessere Voraussagen zum Ausgang von Wahlen treffen als Experten und Umfrageinstitute. "Es sieht danach aus, als hätten die Spieler ein besseres Gefühl dafür gehabt, das Leave gewinnen könnte oder dass es in beide Richtungen ausgehen könnte", sagte Tom Auld, der Hauptautor der Studie. Auf beiden Seiten habe es Unglauben gegeben, dass die Menschen dafür gestimmt haben könnten, die EU zu verlassen. Aber dieser Unglaube habe sich "weitaus länger" im Bankenviertel von London gehalten.

Einen Grund dafür, dass die Quoten der Buchmacher zuverlässiger sein könnten als die Ergebnisse von Umfragen sehen die Autoren in dem Umstand, dass die Leute Geld investierten - und somit finanziellen Interessen folgten. "Was sie Meinungsforschern sagen, kann auch nur billiges Gerede sein."

Doch manchmal helfen auch Fingerspitzengefühl und komplexe Rechenmodelle nicht, und Wettanbieter verzocken sich. So hat etwa die Wettfirma Bookmaker kürzlich mehr als eine Viertelmillion Dollar in den Sand gesetzt - weil US-Präsident Donald Trump zu viel gelogen hat.

Das Unternehmen bot seinen Kunden an, darauf zu wetten, wie oft Trump während seiner Fernsehansprache vor einigen Tagen die Unwahrheit sagen würde. Wer darauf wettete, dass Trump häufiger als 3,5-mal lügen würde, konnte pro 145 gesetzten Dollar 100 Dollar gewinnen (und würde seinen Einsatz zurückerhalten). Ganze 92 Prozent der Wettkunden setzten darauf, dass sich Trump häufiger als 3,5-mal nicht an die Wahrheit halten würde. Und sie hatten Recht: Das Faktchecking-Team der "Washington Post" zählte im Live-Check sechs Lügen. Der Wettanbieter verlor 276.424 Dollar.

Bookmaker hatte sich offenbar darauf verlassen, dass Trump nicht ganz so oft lügen würde, wenn die Rede zur Primetime live übertragen und anschließend analysiert würde. "Der Präsident war ja auch durch ein Zeitlimit eingeschränkt", sagte Bookmaker-Mitarbeiter John Lester dem Nachrichtendienst BuzzFeed News. Es sei "ein schlechter Tag für die Ehrlichkeit" und für sein Unternehmen gewesen.