Deutsche Politiker zum Brexit-Votum "Grandioser Schaden"

Nach dem Scheitern des nachgebesserten Brexit-Deals von Premierministerin Theresa May im Parlament in London sollen die Abgeordneten an diesem Mittwoch über einen EU-Austritt ohne Vertrag abstimmen.

Europäische Politiker erwarten, dass der No-Deal-Brexit abgelehnt wird. In diesem Fall entscheiden die Parlamentarier am Donnerstag, ob London eine Verschiebung des Brexits beantragen soll.

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger rechnet damit, dass Großbritannien den Austritt aus der EU verschieben will. "Dann werden wir sehen, welche Gründe dafür angegeben werden, und die werden wir wohlwollend prüfen", sagte Oettinger.

Er zeigte sich optimistisch, dass es mit Hilfe einer Fristverlängerung noch zu einem Abkommen zwischen London und Brüssel kommt. "Es gibt in jedem Parlament Bewegung, auch im britischen Unterhaus." Außerdem habe er den Eindruck, dass immer mehr Briten bewusst werde, welchen "grandiosen Schaden" der EU-Austritt in Großbritannien verursachen könne. "Das könnte noch für Überraschungen sorgen im britischen Parlament."

Heiko Maas: Ungeregelter Brexit wird wahrscheinlicher

Nach Ansicht von Bundesaußenminister Heiko Maas wird nach dem Nein des Unterhauses ein ungeregelter Brexit dagegen wahrscheinlicher. "Mit dieser Entscheidung rücken wir einem No-Deal-Szenario immer näher", sagte er.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier richtete sich via Twitter auf Englisch an Großbritannien und Europa. Der heutige Tag könne ein Wendepunkt werden, schrieb er. Einen "No-Deal-Brexit" mit einer breiten, parteiübergreifenden Mehrheit abzulehnen werde Millionen Menschen in Großbritannien und in Europa vereinen. Das werde Hoffnung und Solidarität schaffen. "Was auch immer Sie letztendlich entscheiden. Viel Glück, liebe Freunde."

In der Wirtschaft wächst die Sorge. "Alleine die anhaltende Unsicherheit ist verheerend für die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Holger Bingmann.

In der internationalen Presse löste das "Nein" zum nachgebesserten Brexit-Plan Ängste vor der Zukunft aus. Die Zeitung "Telegraph" aus Großbritannien schrieb: "Und wenn das Vereinigte Königreich nun unweigerlich mehr Zeit für den Brexit-Prozess verlangt, hoffen die Brexit-Befürworter, dass einer innerhalb der EU27, mit seinem Einspruch alles zum Scheitern bringt. Egal wie es ausgeht, er (der Brexit-Prozess) wird den Launen der EU ausgeliefert sein."