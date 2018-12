Drohende Brexit-Pleite Wo May in Brüssel nachverhandeln könnte

In der Welt der Diplomaten sind es manchmal die kleinen Gesten, die eine besonders klare Botschaft senden. So ist es derzeit auch zwischen der EU und den Briten. Am kommenden Dienstag stimmt das britische Unterhaus über den Austrittsvertrag ab, den Premierministerin Theresa May mit den anderen 27 EU-Ländern ausgehandelt hat. Fast scheint es, als gäbe es in Brüssel vorab ein Schweigegelübde. Jetzt nur keinen Fehler machen, der Mays Leben noch schwerer macht, lautet die Devise.

Dennoch sind da einige kaum merkliche Zeichen - etwa von der EU-Kommission. Entgegen allen Erwartungen setzte die EU-Behörde am Mittwoch das sogenannte Unterschriftsverfahren zum Brexit-Austrittsvertrag in Gang. Das ist an sich normales Geschäft, wenn ein Vertrag verbindlich werden soll. Allerdings hatten die EU-Mitgliedsländer den Start des Verfahrens ursprünglich erst für nächste Woche erwartet, also nach der Abstimmung in London.

Nun allerdings, das dachten sich Jean-Claude Juncker und seine Kommissare wohl, ist die Botschaft an die Briten noch deutlicher: Liebe Freunde, am Brexit-Austrittsvertrag gibt es nichts mehr zu rütteln, gar nichts - auch wenn das Abkommen noch nicht final ratifiziert ist.

May dürfte auf weitere Zugeständnisse hoffen

Genau auf solche Nachverhandlungen dürfte May nämlich hoffen, sollte ihr Deal im Unterhaus durchfallen. Mögliche Folgen wären politisches Chaos in London, womöglich sogar ein Absturz von Pfund und Börsenkursen. Doch keine zwei Tage später trifft May die anderen Staats- und Regierungschefs der EU zum regulären Dezembergipfel. Was läge näher, der EU dann ein paar Zugeständnisse abzupressen, damit eine mögliche zweite Abstimmung über den Austrittsvertrag besser klappt? Britische Medien berichten jedenfalls schon länger über solche Überlegungen in der Downing Street.

Das Problem ist nur: die Brüsseler Hilfsbereitschaft ist überschaubar. Niemand hat ein Interesse daran, den monatelang ausgehandelten Austrittsvertrag wieder aufzuschnüren. Zu schwierig war es am Ende, nicht nur eine Einigung mit den Briten zu erzielen, sondern auch die übrigen Europäer zusammen zu halten. Die spanische Regierung wollte mit einem grotesk schlecht geplanten Vorstoß in letzter Minute Änderungen wegen Gibraltar, Frankreich ärgerte sich wegen der Fischereirechte - auf eine Wiederauflage all dieser Diskussionen hat in der EU keiner Lust.

Diskussion um politische Absichtserklärung

Anders sieht es bei der politischen Erklärung aus, die dem Austrittsvertrag beigefügt ist. Darin ist mehr oder weniger detailliert aufgeschrieben, wie sich die Briten und der Rest der EU ihr künftiges Verhältnis vorstellen. Allerdings kann May auch hier nicht damit rechnen, dass die EU mal eben ein paar Sätze ergänzt. Die britische Forderung beispielsweise, eine Passage hinzuzufügen, die auch künftig "frictionless trade", also unbehinderten Handel verspricht, haben Deutsche und Franzosen schon in der Vergangenheit strikt abgelehnt. Unbehinderten Handel gibt es im EU-Binnenmarkt, und den wollen die Briten ja gerade verlassen.

Vor allem aber spielt die politische Erklärung keine entscheidende Rolle in der britischen Debatte. Der Hauptangriffspunkt von Mays Gegnern auf allen Seiten bleibt der sogenannte Backstop, die umstrittene Notfalllösung, die eine harte Grenze in Nordirland vermeiden soll.

Um zu verhindern, dass im Rahmen dieser Notfalllösung Nordirland vom Rest des Vereinigten Königreichs abgespalten wird, hat May letztlich zugestimmt, dass ihr ganzes Land in einer Zollunion mit der EU bleibt - auch daran entzündet sich im britischen Parlament nun viel Kritik. Denn solange die Briten so an die EU gebunden sind, können sie nicht - wie erhofft - ungehindert von der Brüsseler Bürokratie Freihandelsabkommen mit dem Rest der Welt abschließen.

Jede Änderung hier könnte May sicher helfen, um wankelmütige Brexiteers in einer möglichen zweiten Abstimmung auf ihre Seite zu ziehen. Nur: Es gibt in der EU keinerlei Bereitschaft das heikle Backstop-Thema und alles, was damit zu tun hat, anzutasten.

Rettung durch Richter?

Vereinfacht formuliert, kann man also sagen: Die Hilfe, die May aus Brüssel tatsächlich brauchen könnte, wird sie von der EU nicht bekommen. Und das, was die EU anbieten kann, dürfte kaum ausreichen, um Mays Chancen bei der Abstimmung in Brüssel zu verbessern.

Vielleicht aber kommt die entscheidende Hilfe für May gar nicht von Diplomaten oder Politikern - sondern von Richtern. Nicht ganz zufällig einen Tag vor der Abstimmung in London entscheidet der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Montag über die bislang völlig theoretische Frage, ob die Briten ihre Austrittserklärung noch einseitig zurückziehen könnten. So wie es aussieht, lautet die Antwort der Richter: ja.

May bekäme mit diesem Bescheid ein ungeheures Druckmittel gegen die Brexiteers in die Hand: Entweder, so könnte sie sagen, ihr unterstützt meinen Deal - oder es gibt überhaupt keinen Brexit.