Vor Abstimmung in London Wie die EU den Brexit verschieben könnte

Am Dienstagabend entscheidet das britische Parlament, ob es den Deal, den Premierministerin Theresa May mit der Europäischen Union ausgehandelt hat, annimmt. Zurzeit rechnen damit die wenigsten.

Doch was geschieht dann?

Entweder, es kommt zu einem harten Brexit, also zu einem britischen Austritt ohne Abkommen, oder aber Theresa May bittet um eine Verlängerung des Paragrafen 50 beim Europäischen Rat. Dieser muss die Verlängerung gemeinsam mit dem betroffenen Mitgliedsstaat einstimmig beschließen.

Wie lange die verbleibende Frist dann wäre, ist noch nicht klar. "Sollte die Premierministerin das Votum überstehen und uns informieren, dass sie mehr Zeit braucht, wird sie eine technische Verlängerung bis Juli bekommen", sagte ein EU-Beamter der britischen Zeitung "The Guardian". Laut der Zeitung könnte auch ein weiterer Aufschub gewährleistet werden, zum Beispiel wenn es zu Neuwahlen oder einem zweiten Referendum in Großbritannien käme.

Am Montagmorgen wurde ein Brief von über hundert EU-Abgeordneten an die britische Bevölkerung von den Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitiert, in dem sie die Briten darum bitten, in der EU zu bleiben. "Jede britische Entscheidung, in der EU zu bleiben, würde von uns sehr begrüßt und wir würden mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Europäische Union zu reformieren und zu verbessern", heißt es im Entwurf des Schreibens, das Anfang der Woche in Großbritannien veröffentlicht werden soll.

Großbritannien ist in der Frage des Brexit tief zerstritten. Beim Referendum 2016 stimmte eine knappe Mehrheit dafür, demnach verlässt das Land am 29. März 2019 die Europäische Union. Damit droht der ungeregelte Brexit mit vielen rechtlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Es gibt auch britische Politiker, die einen No-Deal-Brexit als positiv bewerten. (Lesen Sie hier ein Interview mit dem Ex-Brexit-Minister David Davis).

Premierministerin Theresa May warnte am Sonntag vor den Folgen einer verlorenen Abstimmung. Sie habe "hart verhandelt" und "unermüdlich" daran gearbeitet, einen Brexit auf die Beine zu stellen, der "für das gesamte Vereinigte Königreich funktioniert". Wenn das Parlament dem Deal nicht zustimme, könne das Land auf einen No-Deal-Brexit zusteuern, oder noch schlimmer, in der EU bleiben. "Das wäre ein katastrophaler und unverzeihlicher Vertrauensbruch in unsere Demokratie", mahnt May.