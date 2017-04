Schäuble vor EU-Brexit-Gipfel "Nichts ist umsonst. Das müssen die Briten wissen"

Vor dem heutigen EU-Sondergipfel zum Brexit hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble eine harte Haltung in den Verhandlungen angekündigt: "Großbritannien darf nach dem Austritt keine Vorteile haben, die andere Länder nicht haben. Nichts ist umsonst. Das müssen die Briten wissen", sagte Schäuble den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er forderte Großbritannien auf, seinen ausstehenden finanziellen Verpflichtungen gegenüber der EU nachzukommen.

Zugleich lehnte Schäuble höhere Zahlungen Deutschlands an die EU nach dem Austritt Großbritanniens ab: "Das Geld im EU-Haushalt muss reichen, es muss effizienter ausgegeben werden als jetzt", sagte er. "Da ist noch viel Luft nach oben." Die EU-Mittel sollten nur für Aufgaben verwendet werden, die Europa insgesamt stärken würden. Aufgaben, von denen nur ein Mitgliedstaat profitiere, solle dieser selbst zahlen.

Die EU will bei dem Treffen in Brüssel die Leitlinien für die auf zwei Jahre angelegten Austrittsgespräche festlegen. Zu dem Gipfeltreffen kommen die Staats- und Regierungschefs der 27 bleibenden Mitgliedsländer zusammen. Sie stehen dem Vernehmen nach geschlossen hinter dem Entwurf für Verhandlungsleitlinien, die EU-Ratspräsident Donald Tusk Ende März vorgelegt hatte.

Am Freitag hatte Tusk diesen Fahrplan bekräftigt. Bei den Brexit-Verhandlungen sollen demnach zunächst die strittigen Themen "Menschen, Geld und Irland" abgehandelt werden. Vor der Zukunft müsse die Vergangenheit geklärt werden, sagte Tusk. "Menschen" steht dabei für die rund drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien und rund eine Million Briten in der EU, "Geld" für die ausstehenden rund 60 Milliarden Euro britischer EU-Beiträge und "Irland" für die künftige Gestaltung der Grenze zwischen Nordirland und Irland.

Nach Tusks Ansicht ist bei dem Gipfel die "einzig mögliche Herangehensweise", dass zunächst die sogenannten Scheidungsthemen verhandelt werden, bevor es um die zukünftigen Beziehungen und insbesondere den Handelsaustausch geht. "Ich möchte, dass wir uns beim bevorstehenden Gipfel um dieses Kernzprinzip vereinen", heißt es in einem Schreiben Tusks an die 27 Teilnehmer. "Es sollte klar sein, dass zuerst Fortschritt bei Menschen, Geld und Irland erzielt werden muss."

Die britische Premierministerin Theresa May möchte hingegen parallel schon über die künftige Handelsbeziehung reden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die britische Regierung am Donnerstag vor "Illusionen" gewarnt. Sie könnten "nicht über die gleichen oder gar noch bessere Rechte verfügen wie ein Mitglied der EU", sagte die CDU-Politikerin im Bundestag. May appellierte daraufhin an die britischen Wähler, ihr bei der Neuwahl am 8. Juni ein starkes Mandat für die Verhandlungen zu geben. Die "27 übrigen Länder" seien "dabei, sich gegen uns zu vereinigen".

Beim Brexit-Referendum hatten am 23. Juni 2016 knapp 52 Prozent der Briten für und 48 Prozent gegen einen Austritt gestimmt. Im März hatte die britische Regierung formal den Austrittsantrag in Brüssel gestellt. Nach zweijährigen Verhandlungen soll die britische EU-Mitgliedschaft 2019 enden.