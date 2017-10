Rund um Tory-Parteitag Zehntausende demonstrieren gegen Brexit

Zehntausende Demonstranten haben am Rande des Parteitags der britischen Konservativen in Manchester gegen den geplanten Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union demonstriert. Mit EU-Fahnen zogen sie durch die nordenglische Stadt und forderten, dass Premierministerin Theresa May sich um engere Beziehungen zu Europa bemühen solle.

Auf einer anderen Demonstration riefen die Teilnehmer die Regierungschefin zum Rücktritt auf. Mays Konservative halten in Manchester ihren Jahresparteitag ab. Das Treffen ist auf vier Tage angesetzt. May steht unter Druck, nachdem bei einer von ihr angestoßenen Neuwahl im Juni die Tories die absolute Mehrheit im Unterhaus verloren hatten.

Vor wenigen Tagen hatte May erklärt, dass sie sich nach dem Austritt der Briten aus der EU im März 2019 eine Übergangsphase wünsche. Außenminister Boris Johnson setzt May unterdessen zusätzlich unter Druck. Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien verliefen zuletzt weiterhin schleppend. Deswegen bereitet sich die Nation aktuell bereits auf einen ungeordneten Brexit vor.