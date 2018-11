Jemen Militärkoalition greift angeblich Luftwaffenstützpunkt an

Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition soll Angriffe auf einen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe des internationalen Flughafens in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa geflogen haben. Das meldete die saudi-arabische Staatsagentur.

Der Luftwaffenstützpunkt sei von den Huthi-Milizen genutzt worden, um Raketen abzuschießen, zitierte die Agentur den Sprecher der Koalition, Turki al-Malki. Auf die Einrichtung seien rund 20 Angriffe geflogen worden, berichtet das Medium unter Berufung auf Einwohner. Der internationale Flughafen Sanaa ist demnach weiter für die Uno und Hilfsoperationen geöffnet.

In Land im Süden der arabischen Halbinsel kämpfen die von Iran unterstützten Huthi-Milizen gegen Truppen der ins Exil geflohenen Regierung des international anerkannten Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi. Die Huthis hatten 2014 die Hauptstadt Sanaa unter ihre Kontrolle gebracht, daraufhin griff Saudi-Arabien mit Luftangriffen in den Krieg ein und führt seitdem eine Koalition arabischer Staaten an.

Heiko Maas unterstützt US-Initiative

Die Uno bezeichnet den Krieg im Jemen als die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart. Etwa 22 Millionen Menschen seien auf Hilfe angewiesen. In dem Krieg sind nach Uno-Schätzungen mehr als 28.000 Menschen getötet worden. Ein Großteil der Infrastruktur des Landes ist zerstört. Zudem wird dort der schlimmste Cholera-Ausbruch der Welt gemeldet.

Ein Vorschlag von US-Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister James Mattis brachte zuletzt Bewegung in den festgefahrenen Konflikt. Die beiden forderten einen zügigen Waffenstillstand sowie Friedensgespräche - und setzten damit Saudi-Arabien als eine der maßgeblichen Konfliktparteien unter Druck. Bundesaußenminister Heiko Maas befürwortet die Initiative.

Pompeo hatte sich konkret für Friedensgespräche in einem Drittland ausgesprochen. Diese sollten noch im November stattfinden. Schwedens Außenministerin Margot Wallström erklärte am Mittwoch, dass ihr Land bereit sei, Gastgeber der Friedensverhandlungen zu werden. Die Uno hätte eine entsprechende Anfrage gestellt. Einen konkreten Termin für die Gespräche nannte Wallström nicht.