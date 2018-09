Russland Weggefährte Putins als Bürgermeister von Moskau wiedergewählt

Bei der Bürgermeisterwahl in Moskau kann nach ersten Prognosen der kremltreue Amtsinhaber Sergej Sobjanin erwartungsgemäß mit einem deutlichen Sieg rechnen.

Nachwahlbefragungen sahen ihn bei 74 Prozent der Stimmen, wie russische Agenturen nach Schließung der Wahllokale in der russischen Hauptstadt meldeten. Etwa 7,2 Millionen Moskauer waren zur Stimmabgabe aufgerufen, die Wahlbeteiligung dürfte jedoch niedrig sein. Der 60-Jährige ist seit 2010 im Amt und gilt als loyaler Weggefährte von Kremlchef Wladimir Putin. Amtliche Ergebnisse gibt es bisher nicht.

Die Wiederwahl des Putin-Verbündeten Sergej Sobjanin galt als wahrscheinlich. Bei der Wahl vor fünf Jahren gewann der heute 60-jährige Politiker der Kreml-Partei Einiges Russland nur knapp gegen den Kremlkritiker Alexej Nawalny.

Der ist jedoch nicht wieder zur Wahl angetreten, er sitzt zur Zeit wegen einer Protestaktion in Arrest. Nawalny hatte anlässlich der Regionalwahlen im Internet dazu aufgerufen, am landesweiten Wahltag gegen die umstrittene Rentenreform der Regierung zu demonstrieren.

Der US-Internetkonzern Google löschte auf Druck Moskaus den Aufruf des Nawalny-Teams von der Videoplattform Youtube, zur Begründung wurde das Wahlkampfverbot während des Urnengangs angeführt.

In Russland sind bei landesweiten Protesten laut Beobachtern mehr als 800 Menschen festgenommen worden. In mehr als 30 Städten sei es zu Festnahmen gekommen, hieß es. Allein in der Metropole St. Petersburg seien mehr als 350 Menschen in Gewahrsam genommen worden, teilte das Bürgerrechtsportal OVD-Info am Sonntagabend mit. In Jekaterinburg am Ural wurden ebenfalls knapp 130 Demonstranten festgesetzt. Dabei handle es sich jedoch nur um die bereits gemeldeten Festnahmen, schrieben Beobachter. Die Zahlen könnten durchaus noch steigen.