US-Widerstand gegen Donald Trump Im Zweifel für die Freiheitsrechte

Als Ali Vayeghan nach sechs Tagen des Bangens endlich seine Verwandten auf dem Flughafen in Los Angeles in die Arme nehmen kann, steht neben ihm ein Anwalt. Ihm hat es der 61-Jährige zu verdanken, dass er durch die Passkontrolle gekommen ist und nun in den USA bleiben darf. Denn ginge es nach US-Präsident Donald Trump, wäre Vayeghan längst zurück in seinem Heimatland Iran - trotz seines gültigen US-Visums.

Der Anwalt heißt Peter Bribing und ist Teil der einflussreichen Bürgerrechtsorganisation ACLU, der American Civil Liberties Union. Fast immer, wenn es in den vergangenen hundert Jahren um Bürgerrechte in den USA ging, spielte die ACLU eine bedeutende Rolle. Doch seit Trump an der Macht ist, ist die Organisation so gefragt wie nie zuvor.

Ein Anwalt der ACLU war es, der vor einem Gericht in Brooklyn einen ersten Erfolg gegen das von Trump erlassene umstrittene Einreiseverbot für Flüchtlinge und Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern erwirkte. Zeitgleich zogen landesweit ACLU-Anwälte an die Flughäfen und boten dort Menschen wie dem Iraner Vayeghan kostenlosen Rechtsbeistand an.

Doch es ist nicht nur ihre juristische Expertise, die die Bürgerrechtler derzeit so populär macht. Angesichts der Mehrheit der Republikaner im Kongress sind die Möglichkeiten der Demokraten, Trumps Politik zu beeinflussen, begrenzt. Die Hoffnungen vieler Menschen ruhen deshalb nicht auf der parlamentarischen Opposition, sondern auf dem juristischen Widerstand. Vor Gericht könnte der Teil von Trumps Politik aufgehalten werden, der gegen die Verfassung verstößt oder im Widerspruch zu geltenden Gesetzen steht. Einen ersten Vorgeschmack auf diese Auseinandersetzung gibt es bereits: Ein Bundesrichter stoppte Trumps Einreiseverbot, am Dienstag will ein Berufungsgericht entscheiden. Am Ende wird der Fall wohl am Supreme Court landen.

Wie groß diese Hoffnung ist, zeigt sich an der Entwicklung der Mitgliederzahlen und Spendensummen in den vergangenen Wochen. Vor der Wahl hatten rund 400.000 Menschen in den USA einen Mitgliedsausweis, jährlich nahm die Organisation über ihre Website zwischen dreieinhalb und fünf Millionen Dollar Spenden ein. Mittlerweile sind es eigenen Angaben zufolge mehr als eine Million Mitglieder. Allein an dem Wochenende, nachdem Trump das umstrittene Einreiseverbot erließ, gingen 24 Millionen Dollar an Zuwendungen ein. Der Großteil der Spender hat noch nie zuvor an die ACLU gespendet.

Unter den zahlreichen neuen Unterstützern sind etliche prominente Namen. Bei den Screen Actors Guild Awards warb Schauspielerin Sarah Paulson für die ACLU, Unternehmen wie Google und Gründer aus dem Silicon Valley spendeten, die Rockefeller Foundation kündigte offiziell finanzielle Unterstützung an. ACLU-Chef Anthony Romero spricht angesichts dieser Entwicklungen bereits von einem "Trump-Effekt".

Actress Sarah Paulson used her #SAGAwards acceptance speech to call for donations to the ACLUhttps://t.co/iX71Hs9goz pic.twitter.com/p5ULeJWgfB — CNN (@CNN) January 30, 2017

Die ACLU arbeitet professionell und ist für ihre juristischen Kämpfe um die Freiheitsrechte bekannt, mehrere Tausend Verfahren führt sie jährlich. Ihre Angestellten sind in allen Bundesstaaten aktiv und bilden so ein landesweites Netzwerk.

Seit ihrer Gründung 1920 hat sie sich so für die Rechte von Homosexuellen und Indigenen eingesetzt. Sie verteidigte Rede- und Religionsfreiheit, im Zweiten Weltkrieg kämpfte sie gegen die Internierung von japanischen Immigranten in den USA.

Dabei fühlte sich die Organisation immer den Bürgerrechten verpflichtet, erklärt sie auf ihrer Website. "Verfassungsrechte müssen selbst den unpopulärsten Gruppen zustehen, wenn sie für alle bewahrt werden sollen." Das führte dazu, dass sie auch für die Rechte umstrittener Gruppen wie des rechtsradikalen Ku Klux Klan oder amerikanischer Neonazis vor Gericht zog.

AP/ CQ Roll Call ACLU-Aktivistin am Flughafen Dulles



Eine Situation wie die jetzige, in dieser Intensität und diesem Ausmaß, habe es allerdings noch nicht gegeben, sagt Romero. Meinungsfreiheit, die Rechte von Immigranten und Muslimen, und die Abtreibungspolitik - all dies werde auf einmal angegangen. Zugleich konnte sich die ACLU wohl nie besser als Hüterin der Bürgerrechte präsentieren.

Dass sie mit Trumps Einzug ins Weiße Haus auch mehr Arbeit haben würden, daran hatten die Bürgerrechtler keine Zweifel. Als sich im vergangenen Sommer abzeichnete, dass Trump der Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner würde, fingen ACLU-Mitarbeiter an, seine Statements und politischen Vorhaben zu untersuchen. "Unsere Erkenntnisse waren alarmierend", sagt Romero über die "Trump Memos".

So alarmierend, dass sich die Organisation drei Tage nach der Wahl in einem offenen Brief in der "New York Times" an Trump wandte: "Eine Sache ist sicher: Wir werden jeden Tag Ihrer Amtszeit unendlich wachsam sein", schrieb Romero. Sollte der US-Präsident umsetzen, was er angekündigt hatte, werde er sich auf die volle Gegenwehr der ACLU einstellen müssen. "Unsere Mitarbeiter und Aktivisten in allen Staaten, Tausende Freiwillige und Millionen Unterstützer sind bereit, gegen jeden Eingriff in unsere geschätzte Freiheit und Rechte zu kämpfen."

Zur Amtseinführung von Trump legte die ACLU mit einem Sieben-Punkte-Plan für die kommenden vier Jahre und einem Versprechen nach: "Diese Regierung ist Goliath, aber wir werden ihr David sein."