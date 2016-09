Gesetz Bulgarien verbietet Burkas in der Öffentlichkeit

In Frankreich und Belgien gibt es das Verbot schon seit Jahren - nun geht auch Bulgarien mit einem Gesetz gegen die Vollverschleierung vor. Wer künftig eine Burka auf öffentlichen Plätzen trägt, muss mit Geldstrafen von 100 bis 750 Euro rechnen. Als Grund für das Gesetz führte die Regierung die nationale Sicherheit in Zeiten steigender Terrorgefahr an. Die Initiative für den Vorstoß war von der mitregierenden Partei der Patriotischen Front (PF) ausgegangen.

Ausnahmen gibt es allerdings für Gebetshäuser, im Beruf und beim Sport. Die größte bürgerliche Regierungspartei GERB unterstützte das Verbot, obwohl in dem Balkanland mit einer türkischen Minderheit nur selten vollverschleierte Frauen zu sehen sind. Der GERB ging es nach Einschätzung von Beobachtern insbesondere darum, die Koalition zusammenzuhalten.

Die oppositionelle Türkenpartei DPS lehnte das Verbot als "Initiative radikaler und fremdenfeindlich gesinnter Menschen" aus der nationalistischen PF ab. Das Verbot richte sich gegen den Islam. DPS-Abgeordnete verließen aus Protest den Plenarsaal.

Die Patriotische Front hatte ihren Vorstoß für ein Burkaverbot unter anderem damit begründet, dass Frauen in der Gegend der Stadt Pasardschick gegen Bezahlung Burkas getragen hätten. Dort leben muslimische Roma, die von Islamisten für das Tragen von Burkas Geld erhalten haben sollen. Dabei soll es sich aber um wenige Einzelfälle handeln.