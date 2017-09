Türkei Bundesregierung sieht Nato-Reisen nach Konya als Übergangslösung

Im Juli sagte die Türkei überraschend einen Besuch deutscher Abgeordneter auf dem Luftwaffenstützpunkt Konya ab - und verschob ihn auf unbestimmte Zeit. Schließlich fand sich doch noch ein Kompromiss, mit dem die Bundestagsabgeordneten nun in die Türkei reisen und die deutschen Soldaten besuchen konnten. Der Truppenbesuch findet offiziell unter Führung der Nato statt. Die Bundesregierung sucht allerdings nach anderen Optionen.

Mit dem politischen und diplomatischen Aufwand sei das "natürlich keine dauerhaft tragfähige Lösung", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Man müsse andere Möglichkeiten finden, die "politisch etwas geschmeidiger sind als das was wir in den letzten Monaten erlebt haben". Die neue Bundesregierung werde dieses Thema nach den Wahlen sicherlich in Angriff nehmen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.

Nach monatelangem Streit mit der Türkei erreichten die Bundestagsabgeordneten am Freitagmittag die Nato-Basis. Das meldete die türkische Nachrichtenagentur DHA.

Die Parlamentarier wollen sich in Konya ein Bild von den Einsatzbedingungen machen. Die sieben Abgeordneten aller Fraktionen durften aber nicht in Eigenregie reisen - der dreistündige Besuch des Stützpunkts erfolgt unter Leitung der Nato.

Von Konya aus starten die Aufklärungsflugzeuge der Nato zu Einsätzen im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat".

Als Konsequenz aus dem Streit mit der Regierung in Ankara um verweigerte Abgeordnetenbesuche bei Bundeswehrsoldaten auf dem türkischen Stützpunkt Incirlik hatte die Bundesregierung zuvor bereits das dortige Bundeswehr-Kontingent nach Jordanien verlegt. Die Nato hatte sich deshalb zuletzt intensiv um Vermittlung zwischen der Türkei und Deutschland bemüht.