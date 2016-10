Fall Böhmermann Koalition will Majestätsbeleidigungs-Paragrafen abschaffen

Die Große Koalition will voraussichtlich im kommenden Jahr den umstrittenen Majestätsbeleidigungs-Paragrafen abschaffen. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte nach dem Treffen der Koalitionsspitzen in Berlin, der entsprechende Gesetzentwurf solle "spätestens im Januar" im Kabinett behandelt werden.

Laut Oppermann soll nicht nur der Paragraf 103 des Strafgesetzbuchs abgeschafft werden, der sich unter anderem auf die Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts bezieht. Gestrichen werden soll nach seinen Worten auch der Paragraf 104, der Flaggen und Hoheitszeichen schützt. Nach der Kabinettsbefassung muss die Neuregelung noch durch Bundestag und Bundesrat.

Hintergrund ist der Fall Böhmermann: Auf Basis des Paragrafen 103 hatte die Bundesregierung im Frühjahr strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann wegen eines Schmähgedichts gegen den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan zugestimmt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Mainz hatte die Ermittlungen am Dienstag aber eingestellt.

Auch auf weitere Schritte zur Stärkung der inneren Sicherheit hat sich die Koalition verständigt. Als Beispiel nannte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) eine strengere Bestrafung von Einbruchsdiebstählen. Dies sei nach wie vor ein großes Problem, sagte er nach einem Treffen des Koalitionsausschusses. Die Aufklärungsquoten seien mit 15 Prozent viel zu gering.

Kauder kündigte zudem an, dass Rettungskräfte im Einsatz besser vor Attacken geschützt werden sollen. Details sollten Innenminister Thomas de Maizière (CDU), Justizminister Heiko Maas (SPD) und zwei Länderinnenminister in den kommenden Tagen besprechen.

Zudem will die Koalition in den kommenden drei Wochen Klarheit drüber schaffen, welche Rentenprojekte sie in dieser Legislaturperiode noch angeht. Darauf habe sich der Koalitionsausschuss verständigt, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) nach einer Sitzung des Gremiums am Donnerstag in Berlin.

Offen ist unter anderem die Anhebung der Ostrenten bis 2020 vollständig auf Westniveau. Das soll allein in den ersten vier Jahren rund elf Milliarden Euro kosten - aus der Rentenkasse finanzieren will Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) das aber auf keinen Fall.

Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wehrt sich gegen eine Steuerfinanzierung. Am Spitzentreffen hatte er wegen einer Dienstreise nicht teilnehmen können.