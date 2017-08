SPON-Wahltrend Union hält SPD auf Abstand

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz tourt durch die Bundesrepublik, die Wahlplakate der Partei sind enthüllt, und auch das Programm steht - doch eine fulminante Aufholjagd der Sozialdemokraten lässt weiter auf sich warten. Im aktuellen SPON-Wahltrend legt die SPD im Vorwochenvergleich nur minimal um 0,7 Prozentpunkte auf 24,8 Prozent zu.

Das ist zu wenig, wenn die SPD bei der Bundestagswahl wirklich gewinnen will - denn die Konservativen sind seit Wochen in der Wählergunst stabil. Wäre am Sonntag Wahl, kämen CDU/CSU zusammen auf 38,1 Prozent der Stimmen. Rund ein Monat bleibt den Sozialdemokraten noch, um den Rückstand von rund 13 Prozentpunkten aufzuholen.

Wir wollten wissen: Welche Partei würden Sie wählen? So haben Sie abgestimmt.

Stabil sind auch die Umfragewerte der kleineren Parteien. Weder Linkeoder Grüne noch FDP oder AfD gelingt es in diesem Wahlkampf, sich klar als drittstärkste Kraft zu positionieren. Seit Wochen ist der Abstand zwischen den Parteien nahezu gleichbleibend gering - mit leichten Vorteilen für die Linke. Sie kommt in dieser Woche auf 9 Prozent, die FDP erreicht 8,3 Prozent und Grüne 8 Prozent. Einzig die AfD verliert im Vorwochenvergleich deutlicher: Sie kommt auf 7,6 Prozent der Stimmen, ein Minus von 0,8 Prozentpunkten.

Rechnerisch möglich wäre in dieser Woche nur eine Fortsetzung der Großen Koalition - oder eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen. Schwarz-Gelb kratzt mit 46,4 Prozent zumindest an der Mehrheit.

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 15. bis 22. August 2017 online erhoben. Die Stichprobe für die SPONtagsfrage umfasste mehr als 10.000 Befragte. Der statistische Fehler lag bei 2,5 Prozent.

Im Wahljahr befragen SPIEGEL ONLINE und Civey regelmäßig Leserinnen und Leser zu aktuellen politischen Themen. Stimmen Sie hier ab - den aktuellen Stand sehen Sie sofort, wenn Sie teilgenommen haben.

Was ist das Besondere an der Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen Verfahren. Zuerst werden alle Umfragen in einem Netzwerk aus mehr als 5000 Websites ausgespielt ("Riversampling"). Online kann jeder an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, unter anderem nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse nach weiteren Faktoren und Wertehaltungen gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 5000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass viele unterschiedliche Nutzer erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was passiert mit meinen Daten?

Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Sie dienen allein dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden.

Wer steckt hinter Civey?