Auf Ersatzschiff für "Gorch Fock" Kadetten segeln unter rumänischer Flagge

Start: Wilhelmshaven. Kurs zunächst: Lissabon. Deutsche und rumänische Offiziersanwärter sind an Bord des rumänischen Segelschulschiffs "Mircea" gegangen. Auf der mehrwöchigen Ausbildungsfahrt erleben die insgesamt rund 100 Kadetten den Seemannsalltag mit Wind, Wetter und Seegang auf einem traditionellen Dreimast-Rahsegler.

Die "Mircea" springt für das fast baugleiche deutsche Segelschulschiff " Gorch Fock" ein, das zurzeit für 75 Millionen Euro in Bremerhaven komplett saniert wird und erst im Laufe des nächsten Jahres wieder einsatzbereit ist.

Unterstützt wird die rumänische Stammbesatzung der 82 Meter langen "Mircea" bei der Fahrt von zehn Ausbildern der "Gorch Fock". Die Seereise der unter rumänischer Flagge fahrenden "Mircea" teilt sich in zwei Abschnitte. In Palma de Mallorca steht ein Mannschaftswechsel an. Dann kommen 55 neue deutsche Kadetten an Bord. Die Reise endet planmäßig am 22. September im Heimathafen der "Mircea" im rumänischen Constanta.