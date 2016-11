Unruhen in Burma 25 Menschen von Soldaten getötet

In der Rakhine-Region in Burma haben Soldaten am Wochenende 25 Menschen erschossen. Das berichtete die Staatszeitung "Neues Licht von Myanmar". Demnach bedrohten Angreifer die Sicherheitskräfte mit Macheten und Schlagstöcken, die daraufhin das Feuer eröffnet hätten. In einem Fall töteten die Soldaten sechs von sieben Angreifern, bei einer anderen Ausschreitung sind 19 von 20 Menschen ums Leben gekommen. Angaben zu Hintergründen oder Motiven machte die Zeitung nicht.

Seit Jahrzehnten gibt es Konflikte zwischen Buddhisten und der muslimischen Minderheit der Rohingya. Burma verweigert den teils seit Generationen im Land lebenden Rohingya die Staatsangehörigkeit und betrachtet sie als unerwünschte Einwanderer des benachbarten Bangladesch.

Seit Anfang Oktober kommt es in der Region erneut zu gewaltsame Auseinandersetzungen der beiden Ethnien. Nach Behördenangaben wurden mehrere Polizeiwachen an der Grenze zu Bangladesch überfallen. Neun Polizisten seien dabei getötet worden, die Täter hätten Waffen und Munition erbeutet. Behörden machten Rohingya für die Taten verantwortlich. Mindestens 40 Menschen sind bei den Auseinandersetzungen der vergangenen Monate ums Leben gekommen.

Das Militär hat die Region praktisch abgeriegelt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtete am Sonntag nach Auswertung von Satellitenaufnahmen von verheerender Zerstörung in Rohingya-Dörfern. Allein in drei Ortschaften seien in den vergangenen Wochen 430 Häuser niedergebrannt worden. Anwohner hätten von wahllosen Erschießungen und Folter durch Sicherheitskräfte berichtet. Die Organisation verlangte eine von den Uno überwachte Untersuchung der Vorgänge.