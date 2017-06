Nord-Burma Amnesty berichtet von schweren Menschenrechtsverletzungen

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der Armee und bewaffneten Gruppen in Burma schwere Menschenrechtsverletzungen an ethnischen Minderheiten vor - bis hin zu "Kriegsverbrechen". Demnach sind Volksgruppen wie die Rohingya im Norden des Landes unter anderem Folter, außergerichtlichen Hinrichtungen und Entführungen ausgesetzt. Das geht aus einem aktuellen Amnesty-Bericht hervor.

Laut Amnesty haben die Kämpfe in Burmas Norden sechs Jahre nach dem Ende des Waffenstillstands zwischen dem Militär und der Unabhängigkeitsarmee der Kachin-Minderheit (KIA) eine neue Intensität erreicht. "Im Norden Burmas gerät die Zivilbevölkerung zwischen die Fronten", sagt Anika Becher, Asien-Expertin bei Amnesty International in Deutschland. "Die Armee nimmt wahllos Dörfer unter Beschuss. Soldaten inhaftieren willkürlich Menschen, foltern und sind für außergerichtliche Tötungen verantwortlich."

Der Bericht trägt den Titel "All The Civilians Suffer" ("Alle Zivilisten leiden"). Dazu hatten Amnesty-Mitarbeiter zwischen März und Mai nach eigenen Angaben mehr als 140 Interviews mit Betroffenen, Augenzeugen, Menschenrechtsverteidigern und Vertretern humanitärer Organisationen geführt.

Knapp 100.000 Menschen hätten aufgrund des Konflikts bislang ihre Häuser verlassen müssen. Außerdem verwehre die Regierung humanitären Organisationen den Zugang zu bestimmten Gebieten. Wegen dieser Einschränkungen könnten die Helfer nicht schnell genug auf Notfälle reagieren und für Unterkünfte oder den Zugang zu Wasser und Sanitäreinrichtungen sorgen, sagten Amnesty-Vertreter. Die Menschenrechtsorganisation forderte alle Konfliktparteien auf, Zivilisten im Konflikt zu schützen.

Seit Juni 2011 gibt es im Norden Burmas wieder Gefechte zwischen Militär, der KIA und weiteren Gruppen. Zuvor herrschte 17 Jahren Waffenruhe. Zwischen 1961 und 1994 war die Region Kachin abgesehen von den großen Städten und der Eisenbahnlinien praktisch unabhängig. Verhandlungen über einen neuen Waffenstillstand waren in den vergangenen Jahren mehrfach gescheitert.

Burma steht wegen des Vorgehens gegen Minderheiten - insbesondere gegen die Rohingya, eine muslimische Gruppe - international seit längerer Zeit in der Kritik. In dem Land hatte über Jahrzehnte hinweg das Militär geherrscht. Erst in den vergangenen Jahren hatte es sich wieder geöffnet. Seit vergangenem Jahr wird die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung Sang Suu Kyi geführt. Das Militär besetzt aber immer noch mehrere Schlüsselposten.