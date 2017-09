Rohingya auf der Flucht nach Bangladesch Burma blutet - Suu Kyi schweigt

Der Menschenzug nimmt kein Ende. Es ist stockdunkel, mitten in der Nacht, trotzdem kommen die Rohingya über die Grenze von Burma nach Bangladesch. Sie kommen in überfüllten Booten oder auf großen Plastikkanistern über den Fluss, waten barfuß durch sumpfartigen Schlamm. Alte Frauen klammern sich wie Äffchen an den Rücken junger Männer.

"Vor vier Tagen haben Soldaten mein Haus abgebrannt", sagt Amina. Die junge Frau sitzt mit Dutzenden anderen Flüchtlingen auf einem Anhänger. Sie ist gestern Nacht angekommen und weiß nicht, wo sie hingebracht wird: "Ich gehe dorthin, wo die anderen hingehen." Um sie herum drängen sich immer mehr Menschen auf die Ladefläche.

Mehr als 270.000 Rohingya, eine muslimische Minderheit in Burma, sind in den vergangenen Wochen aus dem Land geflohen - aus Angst vor dem burmesischen Militär. Mitglieder der Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), einer radikalisierten Gruppe zumeist junger Rohingya, hatten im August Dutzende Polizeiposten und Sicherheitskräfte angegriffen, in den tagelangen Kämpfen wurden 370 Aufständische getötet.

Bereits im Oktober hatte es Attacken von Muslimen auf Polizisten gegeben; damals starben neun Menschen. Das Militär riegelte daraufhin Teile des Bundesstaats Rakhine, in dem ein Großteil der Rohingya lebt, ab. Weder Journalisten noch Hilfsorganisationen durften die Region über Wochen betreten. Die Soldaten sollen so unbeobachtet gemordet haben, es gibt Luftaufnahmen von abgebrannten Dörfern. Die Menschenrechtler von Human Rights Watch warnten zuletzt offiziell vor "ethnischen Säuberungen".

SPIEGEL ONLINE

Der Konflikt ist der erste große Test für die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Ihre Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) hatte 2015 die ersten freien Wahlen in Burma nach Jahrzehnten gewonnen. Suu Kyi war im Westen als Menschenrechtsikone gefeiert worden, die in sie gesetzte Hoffnung war riesig.

Mittlerweile steht fest: "Mutter Suu", wie sie auch im Volk genannt wird, wird diesen Erwartungen nicht gerecht. Schon im vergangenen Jahr war ihr beharrliches Schweigen angesichts der Verbrechen in Rakhine kritisiert worden. Entschuldigend hieß es damals noch, sie wolle es sich wohl nicht mit dem nach wie vor mächtigen Militär verscherzen. Hinter den Kulissen werde sie doch aber bestimmt für eine friedliche Lösung kämpfen.

Scharfer Protest gegen Suu Kyi

Diese wohlwollende Interpretation lässt sich kaum noch halten. Suu Kyi machte öffentlich "Terroristen" für die Gewalt im Westen verantwortlich. Es gebe einen "Eisberg an Falschinformationen" zu den Vorgängen. Ihre Regierung bezeichnete Berichte über Menschenrechtsverletzungen an den Rohingya als "Fake News". In den sozialen Netzwerken führt der Staat eine gefährliche Propaganda-Kampagne gegen "extremistische Terroristen", die einen "Islamischen Staat" aufbauen wollen.

Weltweit gehen Menschen nun gegen die Regierung der Friedensnobelpreisträgerin auf die Straße, Botschaften werden mit Molotowcocktails attackiert. Es gibt Forderungen, Suu Kyi den Nobelpreis abzuerkennen. Zahlreiche Regierungsvertreter verurteilen das brutale Vorgehen gegen die Rohingya, darunter der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Menschenrechtsaktivisten geht allmählich der Spielraum aus, um den Ton noch weiter zu verschärfen. Seit Monaten warnen sie vor einem Genozid.

"Die Verteidigung Burmas gegen sogenannte Terroristen ist ein guter Vorwand die ungeliebten Rohingya endlich loszuwerden", sagt U Kyaw Win, Direktor des Burma Human Rights Network in Thailand. Seit Jahrzehnten wird die muslimische Minderheit der Rohingya in Burma systematisch diskriminiert. Sie gelten als Flüchtlinge aus Bangladesch, die Staatszugehörigkeit verwehrt man ihnen. Die meisten leben ohne Zugang zu Krankenhäusern, Universitäten oder Arbeit in Camps und Dörfern. Deren Stacheldraht-Barrikaden dürfen sie nur hinter sich lassen, wenn die Behörden es erlauben.

Kritiker auf Suu Kyi eingeschossen

Ein Ende der Flüchtlingsbewegung scheint derzeit nicht absehbar. Bangladesch wirft dem Militär inzwischen vor, auf der burmesischen Grenzseite Landminen zu installieren, um die Rohingya von der Rückkehr abzuhalten. Die Suu-Kyi-Regierung streitet das ab.

Doch wer ist wirklich schuld an der Eskalation? U Kyaw Win vom Burma Human Rights Network findet, die internationale Gemeinschaft habe sich in ihrer Kritik zu sehr auf Suu Kyi eingeschossen. "Es wirkt inzwischen so, als beginge sie persönlich die Menschenrechtsverletzungen. Wieso attackiert zur Abwechslung nicht einmal jemand den Oberbefehlshabenden des Militärs?"