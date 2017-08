Kämpfe in Burma Mindestens 18.000 Rohingya nach Bangladesch geflohen

Aus Angst vor weiteren Ausschreitungen und Gewalt durch das Militär sind Zehntausende Angehörige der muslimischen Minderheit Rohingya in Burma auf der Flucht. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind bereits rund 18.000 Rohingya über die Grenze nach Bangladesch gekommen.

Außerdem säßen weitere Rohingya, die in das Nachbarland wollten, noch auf der burmesischen Seite der Grenze fest, berichtet das IOM. Am Dienstag hatten die örtlichen Behörden ihre Zahl auf mindestens 6000 beziffert.

REUTERS Frauen warten darauf, über die Grenze gelassen zu werden

Die Informationen aus Bangladesch seien bislang nicht belegt, betonte ein IOM-Sprecher in Thailand. Die Ankömmlinge würden nicht formell registriert, es handele sich um Schätzungen verschiedener Hilfsorganisationen. Im Grenzgebiet sollen weitere Zehntausende Menschen nach Fluchtmöglichkeiten suchen.

Die muslimische Minderheit der Rohingya wird im buddhistischen Burma seit Jahrzehnten verfolgt und ausgegrenzt. Am vergangenen Freitag kam es zu einer erneuten Eskalation, nachdem Rohingya-Rebellen Polizei- und Armeeposten im Norden der Provinz Rakhine angegriffen hatten. Mehr als hundert Menschen sollen dabei getötet worden sein.

SPIEGEL ONLINE Rakhine-Staat in Burma

Uno-Generalsekretär Antonio Guterres und das Uno-Flüchtlingshilfswerk forderten Bangladesch am Dienstag eindringlich dazu auf, den Flüchtlingen Schutz zu gewähren. Das Nachbarland Burmas beherbergt nach eigenen Angaben bereits 400.000 Rohingya, die in den vergangenen Jahren über die Grenze kamen.

Weite Teile der buddhistischen Mehrheit in Burma betrachten die Rohingya als illegale, staatenlose Einwanderer aus Bangladesch, obwohl viele von ihnen schon seit Generationen dort leben. Die in bitterer Armut lebenden Muslime gelten als eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt. (Mehr zu den Lebensumständen der Rohingya in Burma lesen Sie hier.)