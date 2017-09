Suu-Kyi-Rede Wie es für die Rohingya jetzt weitergeht

Seit Monaten war auf die Worte gewartet worden: "Wir verurteilen alle Menschenrechtsverletzungen und rechtswidrige Gewalt", sagte Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in einer Fernsehansprache am Dienstag. Tausende Anhänger der De-Facto-Regierungschefin Burmas hatten sich in den Straßen der Metropole Rangun versammelt, um die Fernsehansprache auf großen Leinwänden zu verfolgen.

Seit Wochen war der internationale Druck auf ihre Regierung gewachsen, die Militärgewalt im Land gegen die muslimische Minderheit der Rohingya zu verurteilen. Mehr als 400.000 Menschen sind aus dem Bundesstaat Rakhine, in dem ein Großteil der etwa eine Million Rohingya lebte, ins Nachbarland Bangladesch geflohen.

SPIEGEL ONLINE

Grund war das Vorgehen des Militärs nach dem Angriff militanter Muslime Ende August. Die Soldaten sollen das zum Anlass genommen haben, in den Camps der Rohingya wahllos zu morden, Frauen zu vergewaltigen und Häuser niederzubrennen. Die Uno sprach von einer "ethnischen Säuberung wie aus dem Lehrbuch".

Zur Militärgewalt kein Wort

Suu Kyi schwieg sich lange dazu aus, bis die Forderungen nach einer Stellungnahme vonseiten der Uno, der USA, zahlreicher muslimisch geprägter Staaten, von NGOs und geistigen Oberhäupten zu groß wurde. "Wir fühlen zutiefst mit denen, die von diesem Konflikt betroffen sind", sagte Suu Kyi nun. Was können ihre Worte tatsächlich bewirken?

Zwei zentrale Dinge fehlten in ihrer Ansprache: Zum einen die deutliche Verurteilung der Militärgewalt. Stattdessen deutet sie an, dass es Täter und Opfer auf unterschiedlichen Seiten des Konflikts gebe. Schon vorher hatte sie die Ausschreitungen vor allem den "Terroristen" zugeschrieben und die Berichte über Militärgewalt als Falschmeldungen abgetan. Die immer noch mächtigen Armeeoberen will sie offenbar weiterhin nicht verprellen.

Zum anderen nahm sie, wie der Rest der Regierung, das Wort "Rohingya" nicht in den Mund. Stattdessen sprach sie von Muslimen und anderen Minderheiten des Landes, die ebenso unter den Ausschreitungen leiden würden. Dass sich die Gewalt aber ganz offensichtlich auf die schon seit Jahrzehnten unterdrückten Rohingya konzentriert, versuchte sie zu relativieren - etwa indem sie betonte, dass mehr als die Hälfte der Muslime in Rakhine nicht geflüchtet seien. Warum die andere Hälfte flüchtete, ist ihr zufolge nicht klar.

Es gab aber durchaus positive Signale: Suu Kyi kündigte an, internationale Hilfe zur Lösung der Krise anzunehmen und dafür Diplomaten ins Land zu lassen. Zudem könnten Rohingya, die nachweislich aus Burma stammen, wieder in ihre Heimat zurückkehren.

Theoretisch.

Praktisch wird das für viele Rohingya, die in provisorischen und teils überfluteten Camps unter desaströsen Bedingungen ausharren, nicht möglich sein. Seit 1982 wird der Minderheit die burmesische Staatsbürgerschaft verweigert, sie gelten als Flüchtlinge aus Bangladesch. Von dem Uno-Flüchtlingshilfswerk wurden ihnen in Rakhine seit 1995 zumindest "temporäre Registrierungsausweise" ausgestellt. Wie viele Rohingya ihre offiziellen Papiere vor den Feuern in den Camps bis nach Bangladesch gerettet haben, ist unklar.

Die Suu-Kyi-Regierung will die Rückführungen nach den Prinzipien einer Regelung zwischen Bangladesch und Burma von 1993 abwickeln. Damals hatte Burma gerade mal ein Drittel der damals ins Nachbarland geflohenen Rohingya wieder zurückgenommen. Die Uno registrierte Menschenrechtsverletzungen an den verbliebenen Rohingya.

Und selbst für diejenigen, die von der burmesischen Regierung anerkannt werden, wird das Martyrium noch nicht beendet sein. Human Rights Watch und Amnesty International liegen zahlreiche Luftaufnahmen vor, die beweisen sollen, dass ganze Rohingya-Dörfer niedergebrannt wurden. So sollen von den 21 Dörfern in der Region Rathedaung gerade noch fünf stehen. Die Regierung behauptet, die Rohingya würden ihre Häuser selbst anzünden, um die Taten dann dem Militär anzuhängen. So oder so werden viele Rohingya nicht in ihre Häuser zurückkehren können.

DigitalGlobe/ Human Rights Watch Satellitenaufnahmen von Bränden in dem Dorf Yae Twin Kyun

Auch ist nicht klar, ob sich etwas an ihren Lebensbedingungen ändern wird. Zwar gibt es zahlreiche Aussagen von Geflüchteten, die sagen, es gehe ihnen in Burma immer noch besser als in Bangladesch. Dennoch gilt dort für Rohingya immer noch: keine Reisefreiheit, keine freie Religionsausübung und unzureichende Versorgung mit Nahrung und Medizin. Einem Großteil der Bevölkerung werden sie nach wie vor verhasst sein.

Und die internationalen Beobachter? Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Suu Kyi in Aussicht gestellt, Diplomaten nach Rakhine reisen zu lassen. Einen genauen Termin dafür legte sie jedoch nie fest. Im Anschluss an ihre Stellungnahme am Dienstag forderte der Chef der Uno-Kommission zur Untersuchung der Gewalt in Burma, Marzuki Darusman, erneut uneingeschränkten Zutritt zu dem Gebiet. Der Uno-Botschafter Burmas wiegelte das jedoch direkt ab: Eine Untersuchungskommission sei "nicht hilfreich".