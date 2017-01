Burma Polizisten wegen Gewalt an Rohingya festgenommen

In Burma haben Behörden Ermittlungen wegen Polizeigewalt an der muslimischen Minderheit der Rohingya aufgenommen. "Ersten Berichten zufolge sind drei Polizeibeamte festgenommen worden", sagte Regierungssprecher Zaw Htay. "Für die Polizei gelten Regeln. (...) Sie werden nach dem Polizeirecht bestraft."

Die Volksgruppe der Rohingya wird in Burma seit Jahren diskriminiert und brutal unterdrückt. Der Staat verweigert den teils schon seit Generationen in dem Land lebenden Muslimen die Staatsbürgerschaft, nationalistische Buddhisten bezeichnen sie als illegale Einwanderer aus Bangladesch. Viele sind in heruntergekommenen Camps nahe der Grenze untergebracht. Zudem leiden viele Angehörige der Minderheit unter Hunger, Infekten und Hygienemangel. (Lesen Sie hier mehr zu dem vergessenen Völkermord an den Rohingya.)

In den vergangenen Monaten hat sich die Situation der Rohingya weiter verschärft, immer wieder kommt es zu Gewaltverbrachen des Militärs an der Minderheit. Der Armee wird vorgeworfen, Angehörige der muslimischen Volksgruppe zu vergewaltigen, zu töten und deren Häuser niederzubrennen. Zehntausende Rohingya sind daraufhin bereits in den Nachbarstaat Bangladesch geflohen.

Auslöser war ein Angriff auf Grenzposten bei dem neun Polizisten ermordet wurden - die Regierung machte Muslime dafür verantwortlich und setzte das Miliär ein. Bei den Unruhen sind mehr als 80 Menschen umgekommen.

Am vergangenen Wochenende hatte nun ein Video für Aufsehen gesorgt, auf dem Polizisten zu sehen sein sollen, die Rohingya schlagen und treten. Die Aufnahmen seien am 5. November von einem Grenzpolizisten während sogenannter Räumungen im Dorf Kotankauk in der nördlichen Unruheregion Rakhine gemacht worden.