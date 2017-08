Burma Mindestens 25 Menschen bei Angriffen auf Polizeistationen getötet

Der Konflikt zwischen Sicherheitskräften und der muslimischen Minderheit Rohingya verschärft sich in Burma weiter. Bei koordinierten Angriffen auf 24 Polizeiwachen und bei dem Versuch, in einen Armeestützpunkt einzudringen, wurden acht Polizisten und ein Grenzschützer getötet. 16 Angreifer kamen ebenfalls ums Leben. Zunächst war die Todeszahl mit zwölf angegeben worden, die Regierung korrigierte die Daten kurz darauf noch einmal deutlich nach oben.

Die etwa eine Million Rohingya werden in Burma schon seit Jahrzehnten unterdrückt. So wird ihnen beispielsweise die Staatsbürgerschaft verwehrt, auch wenn ihre Familien schon seit Generationen im Land leben. Die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi betrachtet sie als illegale Einwanderer aus Bangladesch.

SPIEGEL ONLINE Bundesstaat Rakhine in Burma

Nach einem Angriff von Muslimen auf Polizisten im Oktober vergangenen Jahres, bei dem neun Beamte getötet wurden, geht das Militär noch härter gegen die Minderheit vor. Es gibt Berichte über Vergewaltigungen und Morde. Zehntausende Rohingya sind inzwischen ins Nachbarland Bangladesch geflohen.

Die Vereinten Nationen haben die Rohingyas als eine besonders stark verfolgte Volksgruppe eingestuft, die praktisch keinerlei Verbündete hat. Der frühere Uno-Generalsekretär Kofi Annan riet der Regierung nach einer einjährigen Untersuchung, eine langfristige Lösung für den Bundesstaat Rakhine anzustreben.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der Armee und bewaffneten Gruppen in Burma schwere Menschenrechtsverletzungen an ethnischen Minderheiten vor - bis hin zu "Kriegsverbrechen". Regierungschefin Suu Kyi steht international massiv in der Kritik, weil sie lange zu den Vorkommnissen schwieg und ein Abriegeln der Region für Hilfsorganisationen und Journalisten mittrug.

Dabei waren in die 71-Jährige große Hoffnungen gesetzt worden, nachdem sie ihre Partei NLD im März vergangenen Jahres in relativ freien Wahlen zu einem großen Sieg geführt hatte. Bis 2010 verbrachte sie unter der Regierung der Militärjunta insgesamt 15 Jahre in Hausarrest.