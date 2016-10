Flüchtlinge Termin für Räumung des Lagers von Calais steht

Der Termin für die Räumung des Lagers von Calais steht fest: Die Bewohner werden ab Montag in andere Unterkünfte gebracht werden. Das gaben die örtliche Präfektur und das Pariser Innenministerium bekannt. Offiziellen Schätzungen zufolge leben derzeit 6500 Menschen in dem Lager, Hilfsorganisationen gehen von mehr Bewohnern aus.

Die eigentliche Räumung soll laut Behörden am Montagfrüh um 8 Uhr beginnen. Ab dann sollen der Großteil der Migranten mit Bussen in Aufnahmezentren im ganzen Land gebracht werden. Dort sollen sie einen Asylantrag stellen können. In den vergangenen Tagen wurden bereits erste Flüchtlinge in andere Orte in Nord- und Südfrankreich gebracht. Die geräumten Hütten sollen dann ab Dienstag abgerissen werden.

Das Camp hat sich seit Anfang 2015 am Stadtrand von Calais gebildet. Die Zelt- und Hüttensiedlung ist umstritten, immer wieder gab es Berichte über schlechte hygienische Zustände.

In den vergangenen Jahren waren Tausende Flüchtlinge in die französische Hafenstadt gekommen. Sie hoffen, von dort durch den Eisenbahntunnel unter dem Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen.

Hoffnung für unbegleitete Minderjährige

Ein Teil des Lagers war bereits Anfang des Jahres geräumt worden. Damals war es zu Auseinandersetzungen gekommen. Dieses Mal soll es ruhiger ablaufen. "Wir wollen nicht gezwungen sein, Gewalt einzusetzen", hieß es aus Ministeriumskreisen. Bereits am Sonntag sollen Sozialteams die Flüchtlinge über den Ablauf informieren.

Die Migranten sollen für einen begrenzten Zeitraum in den Aufnahmezentren unterkommen, bis sie einen Asylantrag gestellt haben. Die französische Regierung hatte zugleich klargemacht, dass abgelehnte Asylbewerber nicht im Land bleiben dürfen.

Für Minderjährige, die ohne Familie in dem Lager leben, gibt es ein spezielles Verfahren. Sie dürfen zunächst in den Containern, die der französische Staat in Calais aufstellte, bleiben. Bei Kindern, die Angehörige in Großbritannien haben, pocht Frankreich auf eine Familienzusammenführung. Verhandlungen mit London laufen. Die Briten hätten für diese Gruppe den klaren Willen bekundet, zu helfen, heißt es in Paris.

