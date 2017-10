Politaktivist Can Atalay Der Mann, der für eine andere Türkei kämpft

Die "andere" Türkei REUTERS



Doch es gibt auch eine andere, liberale Türkei. SPIEGEL ONLINE stellt in dieser Reihe Menschen vor, die sich, trotz aller Repressionen, der Regierung widersetzen, die die Hoffnung auf Demokratie in der Türkei längst noch nicht aufgegeben haben.

Im November 2016 brach in einem Schülerinnenwohnheim in der Provinz Adana, im Südosten der Türkei, ein Feuer aus. Elf Mädchen starben. Die Betreiber - offenbar Angehörige einer regierungsnahen, islamistischen Sekte - hatten, so stellte sich später heraus, gegen Brandschutzvorschriften verstoßen.

Ein knappes Jahr später sitzt der Anwalt Can Atalay in seinem Büro in Istanbul und blättert in den Akten zu dem Fall. "Es ist zum Heulen", sagt er. "Das jüngste dieser Mädchen war gerade einmal sechs Jahre alt."

Atalay, ein kräftiger Mann mit Bart, Hemd und tiefen Ringen unter den Augen, hat den Fall übernommen, da sich sonst niemand fand. Die Angehörigen der Opfer stammen aus ärmlichen Verhältnissen, sie konnten sich keinen Anwalt leisten. Atalay fährt sich mit der Hand durchs Gesicht. "Irgendjemand muss den Familien zu ihrem Recht verhelfen", sagt er.

Can Atalay, geboren 1976, hat Jura studiert an der Istanbuler Marmara-Universität, einer der angesehensten Hochschulen des Landes. Er könnte in der Wirtschaft viel Geld verdienen. Doch er versteht seinen Job als Auftrag: Atalay tritt für jene ein, die ansonsten in der Türkei keine Lobby haben - Minderheiten, Arbeiter, Linke.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Rechtsstaat in den vergangenen Jahren Stück für Stück abgebaut. Atalay kämpft dafür, dass das Recht eingehalten wird. In der Türkei führt er damit ganz automatisch immer auch einen Kampf gegen die Herrschenden.

An fast allen großen Menschenrechtsverfahren der vergangenen Jahre war Atalay beteiligt: Er hat Opferfamilien des Grubenunglücks in Soma 2014 vor Gericht vertreten und die Eltern von Berkin Elvan,jenes Jungen, der während der Gezi-Proteste 2013 von Polizisten erschossen wurde. Er verteidigt prominente Regimekritiker wie den Cumhuriyet-Journalisten Ahmet Sik und Menschen, die bei Bauprojekten in Istanbul ihrer Häuser beraubt wurden.

Der Tod des Onkels als Wendepunkt

Atalay entstammt einem politischen Elternhaus. Seine Eltern waren Sozialisten, sein Onkel wurde in den Siebzigerjahren von Sicherheitskräften ermordet, ein Einschnitt, der die Familie bis heute prägt.

Die Geschichte der politischen Linken in der Türkei, sagt Atalay, sei eine Leidensgeschichte: Der türkische Staat betrachtete linke Bewegungen im Kalten Krieg als Bedrohung. Gemeinsam mit den Amerikanern bauten die Militärregierungen Islamisten als Bollwerk gegen den Kommunismus auf. Der Aufstieg Erdogans und des politischen Islam in der Türkei nahm genau in dieser Zeit seinen Anfang.

Atalay engagierte sich als Student in linksradikalen Gruppen und war vorübergehend Mitglied einer sozialistischen Partei. Landesweit bekannt wurde er durch seinen Einsatz für den Umweltschutz. Atalay gehörte 2013 zu den Mitbegründern der sogenannten Gezi-Proteste, die als Demonstration für den Erhalt des Istanbuler Gezi-Parks begannen und sich innerhalb weniger Tage zu einem Aufstand gegen die Regierung Erdogan ausweiteten.

Protest wurde einfach niedergeschlagen

Für die Türkei seien die Proteste eine Chance gewesen, sagt Atalay. Erstmals forderten Muslime und Laizisten, Junge und Alte, Konservative und Linke gemeinsam mehr demokratische Mitsprache ein. Erdogan hätte auf die Belange der Demonstranten eingehen, das Land mit sich selbst versöhnen können. Doch er entschied sich für einen anderen Weg: Seine Regierung ließ den Protest von der Polizei niederknüppeln.

Atalay hat die Hoffnung auf einen demokratischen Wandel in seinem Land trotzdem nicht aufgegeben. Er hat eine Kampagne gegen die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei mitinitiiert und die "Social Rights Association" gegründet, eine Gruppe aus Anwälten, Ärzten, Akademikern, die sich für soziale Rechte stark macht. Fast 50 Prozent der Menschen in der Türkei hätten beim Verfassungsreferendum im April gegen Erdogan gestimmt. Für diese 50 Prozent, sagt er, lohne es sich, weiter zu kämpfen.

Atalay erhebt sich von seinem Schreibtisch. Er muss zum Flughafen. In Adana steht die nächste Verhandlungsrunde im Prozess gegen die Betreiber des Schülerinnenwohnheims an.

Einige Tage später wird Atalay auf der Buchmesse in Frankfurt einen Medienpreis entgegennehmen für seinen Mandanten, den Journalisten Ahmet Sik, der in der Türkei nach wie vor im Gefängnis sitzt. Er wird einen Satz sagen, den er zuvor schon in seinem Büro wie ein Mantra wiederholt hat: "Unser Kampf ist noch nicht vorbei."