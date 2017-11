Ex-Separatistenführer Belgischer Richter lässt Puigdemont gehen - unter Auflagen

Der frühere Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, ist am Sonntag freigekommen. Wie ein belgischer Richter am Sonntagabend nach einer zehnstündigen Anhörung entschied, dürfen Puigdemont und vier Ex-Minister unter Auflagen zunächst in Belgien bleiben. Demnach darf Puigdemont Belgien nicht ohne das Einverständnis des Richters verlassen und muss binnen 15 Tagen vor Gericht erscheinen.

Der Separatistenchef und seine Vertrauten hatten sich zuvor den Behörden in Brüssel gestellt und waren vorläufig festgenommen worden. Gegen sie läuft ein europäischer Haftbefehl. Sie hatten sich nach Belgien abgesetzt, nachdem die spanische Regierung nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens die katalanische Regionalregierung entmachtet und die Verwaltung der autonomen Region übernommen hatte.

Puigdemont droht in Spanien eine lange Haftstrafe: Die spanische Staatsanwaltschaft wirft ihm Rebellion, Aufruhr und die Veruntreuung öffentlicher Gelder vor.