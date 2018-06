Schleswig-Holstein Staatsanwaltschaft beantragt erneut Auslieferung Puigdemonts an Spanien

Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein hat zum wiederholten Mal die Auslieferung des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont an Spanien beantragt. Demnach soll der Politiker auch wieder in Haft genommen werden.