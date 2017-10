Katalonien Madrid fordert Puigdemont zur Teilnahme an Neuwahlen auf

Kataloniens entmachteter Regierungschef Carles Puigdemont soll nach Ansicht der spanischen Zentralregierung bei der geplanten Neuwahl in der Region teilnehmen. Regierungssprecher Inigo Mendez de Vigo sagte in einem Reuters-Interview am Samstag, dass Madrid einen solchen Schritt begrüßen würde. Wenn Puigdemont weiter Politik machen wolle, sollte er sich auf die nächste Abstimmung vorbereiten.

Puigdemont hatte zuvor zu friedlichem, demokratischem Widerstand gegen die Zwangsverwaltung durch die Zentralregierung in Madrid aufgerufen. In einer Fernsehansprache warf er der spanischen Regierung eine "geplante Aggression" gegen den Willen der Katalanen vor. Nach der Ausrufung der Unabhängigkeit durch das Regionalparlament am Freitag hatte die Zentralregierungdie Regierung Kataloniens abgesetzt und für den 21. Dezember Neuwahlen in der autonomen Region angesetzt.

Im Video - Puigdemonts Ansprache:

Die konservative Volkspartei Partido Popular (PP) des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy warf Puigdemont in einer ersten Reaktion eine "grenzenlose Verantwortungslosigkeit" vor. Die Regierung reagierte dagegen in offiziellen Aussagen betont zurückhaltend. In Regierungskreisen hieß es lediglich: "Die Regierung bewertet die Äußerungen des Herrn Puigdemont nicht." Er sei nicht mehr Chef der Regionalregierung. Seine Handlungen seien nun eine juristische Frage und die Wahlen am 21. Dezember wären der Weg, um "den katalanischen Institutionen ihre Würde zurückzugeben".

In Madrid demonstrierten am Samstag mehrere Tausend Menschen für die Einheit des Landes. In die Fahnen Spaniens gehüllt oder fahnenschwenkend riefen sie "Es lebe Spanien" aber auch "Es lebe Katalonien". Die Demonstranten ließen Ministerpräsident Rajoy hochleben, für Puigdemont gab es dagegen Buhrufe, wenn er in Reden erwähnt wurde.

Für die separatistischen Parteien Kataloniens stellen die geplanten Regionalwahlen ein Dilemma dar: Sollen sie daran teilnehmen, obwohl die Wahlen von Madrid ausgerufen wurden? Oder sollen sie sie boykottieren und einem Wahlsieg der Abspaltungsgegner zusehen? In diesem Zusammenhang sind sicher auch die Äußerungen von Regierungssprecher Mendez de Vigo zu sehen.