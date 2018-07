Katalonien Spanien zieht internationalen Haftbefehl gegen Puigdemont zurück

Gegen den in Deutschland festgenommenen katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont liegt kein europäischer Haftbefehl mehr vor. Die spanische Justiz verzichtet auf dessen Auslieferung. Das Oberste Gericht in Madrid verwies zur Begründung auf die kürzlich ergangene Entscheidung der deutschen Justiz, die eine Auslieferung Puigdemonts an Spanien nur wegen des Vorwurfs der Veruntreuung und nicht wegen Rebellion für zulässig erklärt hatte.

Der 55-Jährige war im Herbst im Zuge eines verbotenen Unabhängigkeitsreferendums ins Ausland geflohen und hält sich derzeit in Deutschland auf. Die spanische Justiz hatte Puigdemont der Rebellion, des Aufruhrs und der Veruntreuung öffentlicher Gelder beschuldigt. Er floh im Oktober nach Belgien und wurde im März auf Grundlage des damals von Spanien erwirkten europäischen Haftbefehls auf der Durchreise in Schleswig-Holstein festgenommen. Er kam unter Auflagen frei.

Nationale Haftbefehle gegen Separatisten werden aufrechterhalten

Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht hatte jüngst eine Auslieferung des Politikers nach Spanien wegen des Verdachts der Veruntreuung für zulässig erklärt, nicht jedoch wegen Rebellion, dem Hauptvorwurf der spanischen Justiz. Das Oberste Gericht in Madrid hatte erst Ende Juni die Eröffnung von Prozessen gegen Puigdemont und 14 weitere separatistische Politiker wegen Rebellion, Veruntreuung und zivilen Ungehorsams bestätigt.

Der zuständige Ermittlungsrichter am Obersten Gericht in Madrid, Pablo Llarena, zieht den amtlichen Angaben zufolge die europäischen Haftbefehle gegen fünf weitere Separatisten zurück, die sich ins Ausland abgesetzt hatten. Die nationalen Haftbefehle würden aber alle aufrechterhalten, hieß es. Damit können die Betroffenen nicht in ihre Heimat zurückkehren.

"Politische Konflikte eines Staates müssen politisch ausgetragen werden"

In einer Mitteilung des Obersten Gerichts heißt es, das OLG in Schleswig-Holstein habe die Handlungsfähigkeit von Llarena als Ermittlungsrichter untergraben. Der Richter wirft der deutschen Justiz unter anderem "Mangel an Engagement" vor. Auf eine Anrufung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg gegen die Entscheidung der deutschen Justiz will Llarena aber verzichten.

Die Strafverteidiger von Puigdemont erklärten in einer Pressemitteilung, die Entscheidung sei vernünftig. Sie sei die logische Konsequenz ihrer Bemühungen der letzten Wochen und Monate. "Wie wir bereits seit beginn des Verfahrens gesagt haben: Politische Konflikte eines Staates müssen politisch ausgetragen werden, nicht mit den Mitteln des Strafrechts", schrieben sie.

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte Llarena einen Haftbefehl gegen Puigdemont zurückgenommen. Der Separatistenführer hielt sich zu diesem Zeitpunkt in Belgien auf. Es zeichnete sich ab, dass die dortigen Behörden ihn nicht wegen des Vorwurfs der Rebellion ausliefern würden. So urteilte auch das OLG Schleswig-Holstein.

Puigdemont kann also nach einer Auslieferung nicht wegen Rebellion angeklagt werden; auf diesen Straftatbestand stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Haft. Untergeordnete Ex-Minister aber könnten wegen Rebellion verurteilt werden - es wäre ein denkwürdiges Szenario, wenn der Chef der Separatisten sich zeitgleich nur für kleinere Vergehen verantworten müsste. Das möchte Llarena nicht und entschied sich stattdessen, den erneuten Haftbefehl wieder zurückzuziehen.