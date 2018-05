Wahl zum Regionalpräsidenten Kataloniens Puigdemont verzichtet auf Kandidatur

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont verzichtet auf eine Wiederwahl in das Amt. Als neuen Kandidaten für die Wahl am 22.Mai bestimmte Puigdemont den Parlamentsabgeordneten und Publizisten Joaquim "Quim" Torra. "Unsere Gruppe schlägt den Gefährten Quim Torra als Präsidenten der Generalitat vor.", sagte Pfuigdemont in einer Videobotschaft, die über seine sozialen Kanäle verbreitet wurde.

Quim Torra, 55, kommt ebenso wie Puigdemont aus der Provinz Girona an der französischen Grenze. Die beiden Politiker stehen einander nahe, auch ideologisch. Torra befürwortet ein unabhängiges Katalonien, er hatte führende Positionen bei Omnium und ANC, den beiden wichtigsten zivilgesellschaftlichen Organisationen der "Independentistas".

AFP Quim Torra (Archivbild)

Zuletzt leitete der ehemalige Anwalt die katalanische Monatszeitschrift "Revista de Catalunya" und den Verlag "A Contra Vent", der sich auf Literatur über Katalonien in der Zeit des spanischen Bürgerkriegs und der Franco-Diktatur spezialisiert hat.

Seit den Wahlen vom Dezember sitzt Torra auch für Puigdemonts Partei Junts per Catalunya im Parlament. Als Sprecher der Partei hat er in den vergangenen Monaten immer wieder die Inhaftierung mehrerer ehemaliger katalanischer Spitzenpolitiker angeprangert.

Torra bereits vierter Kandidat der Separatisten

Wie es heißt, wollen die Separatisten schon Anfang kommender Woche versuchen, Torra vom katalanischen Regionalparlament wählen zu lassen. Torra ist schon der vierte Kandidat, den sie ins Rennen schicken. Der Mittfünfziger hat gute Chancen, Regierungschef zu werden.

Die beiden großen separatistischen Parteien Junts Per Catalunya und ERC haben zusammen zwar nur 66 von 135 Sitzen im Parlament. Im zweiten Wahlgang reicht aber die einfache Mehrheit, und die kleinste separatistische Partei, die radikale CUP mit vier Sitzen, will sich enthalten. Die Fraktionen, die gegen Torra stimmen wollen, kommen zusammen nur auf 65 Mandate.

Für die Separatisten drängt die Zeit. Wenn bis zum 22. Mai kein neuer Regierungschef im Amt ist, muss es Neuwahlen geben.

Zuletzt hatte das spanische Verfassungsgericht die geplante Wahl Puigdemonts zum Regionalpräsidenten Kataloniens gekippt. Auf Antrag der spanischen Regierung setzte das Gericht eine Gesetzesreform des katalanischen Parlaments vorläufig außer Kraft, die die Wahl Puigdemonts in Abwesenheit des Kandidaten gestatten sollte.