Katalanischer Separatistenführer Carles Puigdemont will nach Belgien zurück

Carles Puigdemont will in der kommenden Woche nach Belgien zurückkehren. Das teilte der Anwalt des katalanischen Separatistenchefs, Paul Bekaert, einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga zufolge mit. Puigdemont hatte sich im Herbst 2017 im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien bereits einmal nach Brüssel abgesetzt.

Die spanische Justiz hatte ihm Rebellion und Veruntreuung vorgeworfen. Bei der Rückfahrt von einer Skandinavienreise war er am 25. März in Schleswig-Holstein nahe der dänischen Grenze an einer Autobahnraststätte festgenommen worden. Er kam jedoch unter Auflagen auf freien Fuß. Zuletzt soll er sich in der Nähe von Hamburg aufgehalten haben.

Das Oberste Gericht in Madrid teilte zuletzt mit, dass es auf eine Auslieferung Puigdemonts verzichte. Der 55-Jährige wird sich damit in Zukunft in Europa frei bewegen dürfen. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht hatte jüngst eine Auslieferung Puigdemonts nach Spanien wegen des Verdachts der Veruntreuung für zulässig erklärt, nicht jedoch wegen Rebellion, dem Hauptvorwurf der spanischen Justiz. Deshalb verzichtet die spanische Justiz auf eine Auslieferung des Politikers.

Puigdemont fordert Freilassung aller Separatisten in Spanien

Die Rücknahme der europäischen Haftbefehle sei "der Beweis für die immense Schwäche des Justizverfahrens", schrieb Puigdemont. Das Oberste Gericht in Madrid hatte erst Ende Juni die Eröffnung von Prozessen gegen Puigdemont und 14 weitere separatistische Politiker wegen Rebellion, Veruntreuung und zivilen Ungehorsams bestätigt.

Avui és un dia per reclamar amb més força que mai la llibertat dels presos i preses polítics. Retirar les OEDE és la demostració de la feblesa immensa de la causa judicial. Revocar la presó preventiva seria la demostració que la justícia espanyola comença a actuar com l'europea. — Carles Puigdemont (@KRLS) 19. Juli 2018

Kataloniens Separatistenführer Carles Puigdemont hat in einer ersten Reaktion auf die Rücknahme des europäischen Haftbefehls gegen ihn die Freilassung aller in Spanien inhaftierten Separatisten verlangt. "Heute ist ein Tag, um mit mehr Kraft denn je die Freilassung der politischen Häftlinge zu fordern", schrieb Puigdemont bei Twitter.