Am Wochenende wurde Carles Puigdemont in Deutschland festgenommen. Am Montag, vermutlich am Nachmittag, soll er dem Amtsgericht in Neumünster vorgeführt werden. Anschließend muss die Generalstaatsanwaltschaft entscheiden, ob die Voraussetzungen für eine Auslieferung nach Spanien gegeben sind.

Politisches Asyl will der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens offenbar nicht beantragen. Das sagte Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas dem katalanischen Rundfunk.

Gemeinsam mit Puigdemonts deutschen Anwälten werde man aber "alles" prüfen, sagte Alonso-Cuevillas. Seiner Ansicht nach könnte Puigdemont erst einmal in Untersuchungshaft bleiben: "Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht, wir können nichts ausschließen."

AFP Protest in Neumünster

Puigdemont war am Sonntag auf der Rückreise von Finnland nach Belgien auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Schleswig in Schleswig-Holstein gestoppt und festgenommen worden. Grundlage war ein europäischer Haftbefehl. Alonso-Cuevillas wollte noch am Montag nach Hamburg reisen, um sich dort mit den deutschen Anwälten von Puigdemont abzusprechen.

Die Entscheidung, ob Puigdemont ausgeliefert wird oder nicht, liege nun in den Händen der regionalen Gerichte, sagte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert. Er stellte aber auch klar: "Spanien ist ein demkoratischer Rechtsstaat." Der Konflikt um Katalonien müsse "innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung" gelöst werden. Die Bundesregierung habe in den vergangenen Monaten daher auch das Vorgehen der spanischen Regierung in diesem Konflikt unterstützt.

In Barcelona war es am Sonntag in Folge der Verhaftung zu Demonstrationen und Ausschreitungen gekommen. Mindestens 100 Menschen wurden dabei verletzt. Gegen den katalanischen Ex-Regierungschef wird in Spanien wegen des Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober und der anschließenden Unabhängigkeitserklärung unter anderem wegen Rebellion ermittelt. Darauf stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Haft. Unmittelbar nach seiner Amtsenthebung im Oktober 2017 hatte sich Puigdemont nach Brüssel abgesetzt, um der spanischen Justiz zu entkommen.

Am Freitag hatte der Oberste Gerichtshof Spaniens Strafverfahren gegen Puigdemont und zwölf weitere Regionalpolitiker wegen Rebellion, Veruntreuung oder Gehorsamsverweigerung eröffnet. Noch am selben Tag wurden fünf katalanische Separatisten festgenommen. Darunter war auch der Kandidat für das Amt des Regionalpräsidenten Jordi Turull.