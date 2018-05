US-Kriegsreporter Gentile Und dann stand da dieser Mann mit der Panzerfaust

Carmen Gentile spürte es. "Irgendwas stimmt hier nicht", dachte er sich. Der amerikanische Videojournalist war gerade mit US-Soldaten in Gewi angekommen, einem Dorf im Osten Afghanistans. Während er eine Gruppe Afghanen interviewte, merkte er, wie die Kinder ringsum fortrannten und auch die anderen Dorfbewohner verschwanden. Ein böses Omen.

Langsam drehte Gentile den Kopf: Nicht weit entfernt stand ein Mann mit einer Panzerfaust. Es zischte. Für ihn stand die Zeit kurz still, dann traf ihn das Geschoss - direkt in den Kopf. Das Video lief weiter.

Das Geschoss detonierte nicht, Gentile überlebte. Doch er verlor das halbe Gesicht und ein Auge, hat Operationen und Traumata durchgemacht und sein Leben mühsam neu begonnen. Fast acht Jahre später sitzt er nun in einem Fernsehstudio im Rockefeller Center - vor der Kamera. NBC-Moderatorin Megyn Kelly befragt ihn zu seinem Leidensweg und spielt auch das horrende Video ab. Das Publikum raunt.

Gentile, der die Aufnahmen erst zum zweiten Mal in voller Länge sieht, lächelt gequält. "Das war hart", sagt er kurz darauf im Gespräch mit dem SPIEGEL. Diesen Moment erneut zu erleben, habe viele Wunden wieder aufgerissen: "Rohe Emotionen, die schwer zu verarbeiten sind."

Mit bald 17 Jahren ist der Afghanistan-Krieg der längste Krieg der US-Geschichte, doch die Öffentlichkeit zeigt kaum noch Interesse. Bis zu 67.000 Menschen kamen dort bisher ums Leben, fast die Hälfte Zivilisten. Noch weniger beachtet: Mindestens 59 Journalisten und Medienmitarbeiter starben ebenfalls, davon allein zehn am Montag bei einem Anschlag in der Hauptstadt Kabul.

Ein zynischer Adrenalin-Junkie

Auch Gentile, 43, wäre um ein Haar Teil dieser Statistik geworden. Jahrelang hat er still damit gerungen. Jetzt erzählt er erstmals seine Geschichte - in einem Buch und in Interviews, die nicht nur seine eigene Odyssee offenbaren. Sondern auch die vieler namenloser Reporter, die Leib und Leben riskieren, damit die Welt nicht vergisst, was in Afghanistan und anderswo geschieht.

"Ich hoffe, dass ich die Leute dazu bringen kann, wenigstens ein bisschen zu verstehen, was andere in Afghanistan ertragen", sagt er. "Und warum Journalismus so wichtig ist."

Über Jahre berichtete Gentile als "Embed" - in einer US-Einheit "eingebetteter" Journalist - für die "New York Times", "USA Today", "Time" und andere aus dem Irak und Afghanistan. Er war ein zynischer Adrenalin-Junkie. "Schlecht durchdachte Abenteuer", nennt er das in seinem Buch "Blindsided by the Taliban: A Journalist's Story of War, Trauma, Love, and Loss". Zugleich waren diese Abenteuer eine Ablenkung von seinem persönlichen Chaos aus Drogensucht, gescheiterten Beziehungen, Einsamkeit, Wut. "Meine größte Angst", würde er später erkennen, "bin ich."

ANZEIGE Carmen Gentile:

Blindsided by the Taliban A Journalist's Story of War, Trauma, Love, and Loss Skyhorse Pub; 240 Seiten; 21,49 Euro

Nach einem Abstecher ins erdbebenzerstörte Haiti landete Gentile 2010 erneut in Afghanistan, dem ewigen Krieg. Er versuchte die Sinnlosigkeit in seinen Videoberichten festzuhalten, aber auch die Geschichten der jungen Männer, die ihn kämpfen, und der Zivilisten, die ihn erdulden.

Depressionen, Schlaflosigkeit, Albträume

Dann kam der 9. September 2010. Gentile beschreibt den Panzerfaust-Angriff fast klinisch, mit Galgenhumor. Seine rechte Gesichtshälfte war zerschmettert, sein Auge kaputt. Er wurde ausgeflogen, und eine lange Konvaleszenz begann.

In mehreren Operationen schmiedeten die Ärzte seine Knochen mit vier Titanplatten wieder zusammen und schafften es, dass er das Auge nicht ganz verlor. Er bekam eine Augenklappe, fand sie bald sogar cool.

Die anderen Narben heilten langsamer. "Alles an mir ist kaputt", schreibt er einmal. Depressionen, Schlaflosigkeit, Albträume, die immer mit seinem Tod endeten: Jedem Kriegsversehrten dürfte das bekannt vorkommen. Auch seine Karriere schien beendet.

Eines Tages schickte ihm das Militär eine Kiste mit den "Relikten meines früheren Lebens", darunter stinkende Socken, sein Laptop - und die Videokamera. Er brauchte Monate, um sich die Aufnahmen anzusehen, und tat es auch nur ein einziges Mal - bis jetzt, im TV-Studio, wo er auch die Augenklappe kurz abnimmt, obwohl ihn selbst Sonnenlicht heute schmerzt.

"Manche Sachen werden mich für den Rest meines Lebens verfolgen"

Monatelang schrieb er am ersten Entwurf seiner Memoiren, der Durchbruch kam auf einer einsamen Hütte im tiefsten Pennsylvania. Drei Jahre dauerte es dann noch, bis er einen Verlag gefunden hatte - ein langer, therapeutischer Weg zur Selbsterkenntnis. "Es half nicht gegen alles", sagt er. "Manche Sachen werden mich für den Rest meines Lebens verfolgen."

Nach langem Vagabundieren durch die USA fand Gentile in Kroatien eine neue Heimat. Trotzdem kehrte er wieder als Reporter nach Afghanistan zurück, und gerade erst war er im Irak, wo er mit dem Motorrad durchs zerstörte Mosul fuhr. Er ist aber vorsichtiger geworden, nicht zuletzt, weil er mittlerweile verheiratet ist und eine zweijährige Tochter hat.

"Ich kann mich nicht mehr nur um mich selbst drehen", sagt er. "Doch es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen."