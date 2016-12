Spanische Exklave Hunderte Flüchtlinge stürmen Grenzzaun in Ceuta

Fast 400 Flüchtlinge haben nach Angaben der Behörden die spanische Exklave Ceuta in Marokko gestürmt. Wie die örtliche Präfektur mitteilte, gelang es den Migranten am frühen Morgen, an zwei Punkten die sechs Meter hohe Barriere zu durchbrechen, die das Gebiet umgibt. Dabei wurden zwei Grenzschützer und drei Flüchtlinge leicht verletzt.

Die Flüchtlinge stammten nach Angaben der Behörden vor allem aus dem subsaharischen Afrika. Immer wieder versuchen Schutzsuchende, mit dem Vordringen auf die spanische Exklave EU-Boden zu erreichen. Erst Anfang November waren 220 Flüchtlinge nach Ceuta gelangt. Ein weiteres spanisches Gebiet in Marokko ist die Exklave Melilla weiter östlich.