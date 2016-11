Terror Chibok-Mädchen entkommt Boko Haram

Die Schülerin war zusammen mit ihrem zehn Monate alten Sohn in einer Gruppe unterwegs, als nigerianische Soldaten sie fanden. Der Sambisa-Wald im äußersten Nordosten des Landes an der Grenze zu Kamerun gehört zum Rückzugsgebiet der Terrorgruppe Boko Haram. Sie werde zunächst in einer Militärklinik untersucht, erklärte ein Armeesprecher. Ein Mitglied der Gruppe "Bring back our Girls", die sich für die Befreiung der Schulmädchen von Chibok einsetzt, bestätigte die Angaben.

Die Schülerin gehörte zu insgesamt 276 Mädchen, die im April 2014 aus einem Internat in der Stadt Chibok von der Islamistengruppe Boko Haram verschleppt worden waren. 57 der Mädchen gelang wenige Stunden später die Flucht, zwei Mädchen gelangten im Mai in Freiheit.

Im Oktober ließ Boko Haram nach Verhandlungen mit der nigerianischen Regierung weitere 21 Mädchen frei. 195 Mädchen befinden sich nun noch in der Gewalt der Islamisten. Sie werden vermutlich von verschiedenen Untergruppen festgehalten. Derzeit laufen Verhandlungen über die Freilassung von 83 der Mädchen.

Die Massenentführung von Chibok hatte international Entsetzen und eine Welle der Solidarität mit den Mädchen ausgelöst, im Kurzbotschaftendienst Twitter verbreitete sich der Hashtag #Bringbackourgirls. In Nigeria warfen viele Menschen der damaligen Regierung Untätigkeit im Kampf gegen Boko Haram vor. Im Mai 2015 gewann Muhammadu Buhari, der im Wahlkampf die Befreiung der Mädchen versprach, die Präsidentschaftswahl und verstärkte den Kampf gegen Boko Haram.

Boko Haram kämpft seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Mindestens 20.000 Menschen wurden in dem Konflikt bisher getötet, 2,6 Millionen Menschen wurden durch die Gewalt in die Flucht getrieben.