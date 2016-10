Gesichter Amerikas Die Frau, die überlebte

"Ich zeig dir mal was", sagt Camiella Williams. Sie zückt das Handy und blättert durch ihre Facebook-Fotos, bis sie zu einer jungen Schwarzen in Lederjacke kommt, die lächelnd für ein Selfie posiert. "Porshe", murmelt sie.

Porshe war Williams' Cousine. Sie sang im Kirchenchor und wollte Architektin werden. Am 27. November 2012 spielte das Mädchen mit Freunden in einem Garten auf der South Side von Chicago, als ein Unbekannter aus einem Auto sprang und wortlos das Feuer eröffnete. Eine Kugel traf Porshe in den Rücken. "Lasst mich nicht sterben", flehte sie, aber der Notarzt kam zu spät.

Porshe Foster, 15

27. November 2012

Williams scrollt weiter. Ein junger Mann mit einem Protestposter ("Brecht den Schweigekodex"), sein Name war Cordea. Ein weiterer: Martece. So wandert ein Foto nach dem anderen über Williams' Smartphone-Screen, eine Selfie-Galerie grinsender Kids. Cordero. Johnathan. Deonte. Tony. Quincy. Jeremy. Michael. Faye. Robert. Christopher. Maurice. Simone. Gerald. Willie.

"Lost but not forgotten" nennt Williams, 28, das Facebook-Album. Verloren, doch nicht vergessen: Mit all diesen jungen Menschen war sie verwandt oder befreundet, und alle sind jetzt tot - Opfer der Waffen- und Gewaltepidemie in Chicago, der Mordhauptstadt Amerikas. Es ist eine alltägliche Tragödie, die im US-Präsidentschaftswahlkampf aber nur als Schlagwort vorkommt.

