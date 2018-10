Meng Hongwei Antikorruptionsbehörde ermittelt gegen Interpol-Chef

China ermittelt gegen den seit fast zwei Wochen verschwundenen Interpol-Chef Meng Hongwei wegen des "Verdachts auf Gesetzesverstöße". Das teilte die chinesische Behörde für Korruptionsermittlungen am Sonntag auf ihrer Website mit. Es war die erste Reaktion Pekings auf das Verschwinden des 64-Jährigen.

Zuvor hatte bereits die meist gut informierte "South China Morning Post" berichtet, gegen Hongwei würden Korruptionsvorwürfe erhoben. Es ist von einem schwerwiegenden Verdacht auszugehen, weil Peking sonst die internationale Blamage, die Mengs Verschwinden ausgelöst hat, nicht riskiert hätte.

Frankreich sei "verwundert über die Situation des Präsidenten von Interpol", hatte das Innenministerium in Paris erklärt. Auch nach Bekanntwerden der offiziellen Ermittlungen hieß es aus Frankreich, dazu habe man "keine Informationen".

Der Chinese Meng war am 25. September zu einem Besuch in seinem Heimatland China eingetroffen. Seine Frau gibt an, seitdem nichts mehr von ihm gehört zu haben. Die französische Justiz hatte am Freitag öffentlich erklärt, dass sie zum Verbleib des Behördenchefs ermittle.

Meng war im November 2016 als erster chinesischer Regierungsvertreter an die Spitze von Interpol gewählt worden. Zuvor war der studierte Jurist in China stellvertretender Minister für Öffentliche Sicherheit.