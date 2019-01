Yang Hengjun Chinesisch-australischer Autor bei Heimatbesuch festgenommen

Vor sechs Tagen hatte es das letzte Lebenszeichen von ihm gegeben: An dem Tag war der chinesisch-australische Autor Yang Hengjun mit Frau und Kind von New York nach Guangzhou im Süden Chinas gereist. Dort ist er von den Behörden festgenommen worden. Das bestätigte das Außenministerium in Canberra am Donnerstag. Das Ministerium bemühe sich nun um konsularischen Zugang zu dem 53-Jährigen, hieß es.

Yang ist in China als Demokratieaktivist, Romanautor und Blogger bekannt. Er kommentiert regelmäßig die chinesische Politik und äußert sich dabei zuweilen kritisch über die Kommunistische Partei. Bevor er die australische Staatsbürgerschaft annahm, arbeitete Yang im chinesischen Außenministerium. Zwischendurch lebte er in Hongkong und arbeitete für das Politikinstitut Atlantic Council in den USA. China erkennt seine doppelte Staatsbürgerschaften nicht an.

Der Autor war bereits 2011 für mehrere Tage in China verschwunden. Später gab er an, es habe sich um ein "Missverständnis" mit den chinesischen Behörden gehandelt.

Der australische Verteidigungsminister Christopher Pyne ist derzeit zu Besuch in Peking. Dort will er unter anderem mit seinem Amtskollegen Wei Fenghe über regionale Sicherheitsfragen und bilaterale Angelegenheiten sprechen. Es war zunächst unklar, ob Pyne auch die Festnahme Yangs ansprechen würde.

Australien hatte sich erst kürzlich besorgt über die Festnahme von zwei Kanadiern in China gezeigt, deren Inhaftierung offenbar eine Vergeltungsaktion der chinesischen Behörden für die Festsetzung der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada war.