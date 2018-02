China Regierung will Begrenzung der Amtszeit für Staatschefs aufheben

Chinas Präsident Xi Jinping kann sich womöglich über das Jahr 2023 hinaus an der Macht halten. Das Zentralkomitee (ZK) der Kommunistischen Partei habe sich dafür ausgesprochen, die in der Verfassung vorgeschriebene Amtszeitbegrenzung auf zwei aufeinanderfolgende Mandate von je fünf Jahren aufzuheben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag. Über den Vorschlag, der auch die Amtszeit der Vizepräsidenten betreffen würde, soll Anfang März der Volkskongress abstimmen.

Xi, der zugleich Parteichef ist, übernahm 2013 die Präsidentschaft und würde nach der derzeitigen Rechtslage 2023 aus dem Amt scheiden. Er gilt seit Jahrzehnten als der mächtigste Politiker des Landes.

Im Januar hatte das ZK vorgeschlagen, Xis politische Strategie und Philosophie in die chinesische Verfassung aufzunehmen. Bereits im Oktober hatte der 19. Kongress der Kommunistischen Partei Xis "Vorstellungen" in Verbindung mit seinem Namen in die KP-Statuten aufgenommen. Diese Ehre war zu Lebzeiten bis dahin nur dem Republikgründer Mao Zedong zuteil geworden.

Xi Jinping hatte nach seinem Amtsantritt eine Antikorruptionskampagne gestartet. Kritiker werfen ihm vor, damit auch gegen politische Gegner vorzugehen.

Der Reformkurs soll beibehalten werden

Bereits am Samstag hatte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua bekannt gegeben, dass Chinas regierende Kommunistische Partei in Kürze den Weg für weitere Reformen und die Besetzung von Schlüsselposten im Kabinett freimachen wolle. Von Montag bis Mittwoch werde dazu das Zentralkomitee der KP eine Plenartagung abhalten, hieß es.

Vorausgegangen sei ein Treffen unter Vorsitz von Präsident Xi Jinping, der auch der Chef der KP ist. Auf diesem seien Vorschläge zur Vertiefung von Reformen diskutiert worden, die dem Zentralkomitee zur offiziellen Genehmigung vorgelegt werden sollen. Das Zentralkomitee ist das größte Entscheidungsgremium der KP. Ihm gehören 204 Mitglieder sowie etwa 170 Ersatzkandidaten an.

Konkrete Details zu den Reformen nannte Xinhua nicht. Unter anderem war die Rede davon, dass es um "Ankurbelung des Konsums und effektiver Investitionen" gehe. Auch müsse die Regierung ihren wirtschaftspolitischen Kurs fortsetzen. Sie werde außerdem weiter eine proaktive Finanzpolitik verfolgen und eine umsichtige Geldpolitik, um ihre für 2018 gesetzten Wirtschafts- und Entwicklungsziele zu erreichen. 2017 wuchs die chinesische Wirtschaft um 6,9 Prozent. Es war das erste mal sei 2010, dass sich das Wachstum auf Jahressicht beschleunigte.

Die Plenartagung wird die dritte sein seit dem Parteikongresses im Oktober, auf dem eine Reihe zentraler Personalien bekanntgegeben wurde. Viele Regierungsposten sind aber noch nicht endgültig besetzt. Dazu zählen diverse Ministerämter sowie der Chefposten der Zentralbank, für den Insidern zufolge der an der US-Eliteuniversität Harvard ausgebildete Ökonom Liu He gehandelt wird.