Milliardeninvestitionen aus Japan Die asiatische Alternative für Afrika

Es war der bislang größte Coup Chinas in Europa: Italien wird sich dem gigantischen Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstraße" anschließen. Pekings Einfluss reicht damit in die größten Industrienationen der Welt, die G7, hinein. Aus dem gleichen Lager wächst allerdings die Konkurrenz um den globalen Einfluss der Volksrepublik. Während die chinesische Regierung etwa auf dem anstehenden EU-China-Gipfel weiter um die Gunst der europäischen Staaten buhlt, bringt sich Japan als alternativer Geldgeber in Afrika immer weiter in Stellung.

Vor allem Regierungspräsident Shinzo Abe treibt das Engagement auf dem Kontinent voran. "Abe versucht sehr aktiv, Alternativen zu China zu schaffen, ganz generell aber auch gerade im Hinblick auf die 'Neue Seidenstraße'", sagte Japan-Expertin Céline Pajon der Nachrichtenseite "Foreign Policy". Das solle die geopolitische Strategie Chinas erschweren und eine multipolare Weltordnung aufrecht erhalten, so gut es geht.

DER SPIEGEL Abgeschlossene und geplante Projekte der "Neuen Seidenstraße"

Das lässt sich Abe einiges kosten: Bei der Tokyo International Conference on African Development (TICAD) kündigte er schon 2016 öffentliche und private Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent von 30 Milliarden Dollar in den kommenden drei Jahren an. Damit sollten etwa Bildung und Gesundheitsvorsorge unterstützt werden. Zehn Milliarden davon sind für Infrastrukturprojekte vorgesehen. Das Versprechen kommt noch zu den 32 Milliarden Dollar hinzu, die Tokio bereits in Infrastrukturprojekte in Afrika investiert hat.

Aus den Mitteln hat etwa Tansania seine erste Flyover-Brücke bekommen. Die kostete 45 Millionen Dollar und wurde nach zwei Jahren Bauzeit im September vergangenen Jahres eröffnet. In Kenia soll das japanische Elektro- und Energieunternehmen Toshiba dabei helfen, die Stromversorgung im Land zu verbessern. Und im Nordwesten von Nairobi ist Toyota in die Planung eines geothermischen Kraftwerks eingebunden.

Das Engagement ist zuvorderst wirtschaftlichen Interessen geschuldet - Japan ist, ähnlich wie China, vor allem an den Rohstoffen in den afrikanischen Ländern interessiert. Es sei aber ebenso als Teil der aktiveren Außenpolitik unter Abe zu sehen, sagt Alexandra Sakaki von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Die aktuelle Regierung in Tokio versuche systematischer als in der Vergangenheit, Japans internationale Präsenz zu unterstreichen. Angesichts geopolitischer Veränderungen wie die auf nationale Interessen ausgerichtete US-Politik unter Präsident Donald Trump sowie Chinas Aufstieg suche Japan international aktiver nach Partnern.

Einen wichtigen Partner hat Japan in Indien gewonnen - auch mit Blick auf den Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent. Die Regierungen in Tokio und Neu Delhi gründeten den "Asien-Afrika-Korridor" (AAGC). Das gemeinsame Projekt soll nach offizieller Darstellung von 2017 Initiativen ausloten, die die Gesundheit, Infrastruktur und Vernetzung in Afrika vorantreiben.

Sorge vor möglicher Überschuldung

Ein Vorhaben, auf das Peking verärgert reagierte. In der staatlichen Zeitung "Global Times" hieß es dazu: "Wenn Indien und Japan den Korridor geschaffen haben, um der 'Neuen Seidenstraße' etwas entgegenzusetzen, sollten sie noch einmal darüber nachdenken, bevor sie sich in das Vorhaben stürzen."

Angesichts des Volumens der Investitionen taugt das japanische Engagement ohnehin nicht als konkretes Gegenmodell zur "Neuen Seidenstraße". Chinas Präsident Xi Jinping versprach vergangenes Jahr zum Auftakt des China-Afrika-Gipfels in Peking, den afrikanischen Staaten 60 Milliarden Dollar zugutekommen zu lassen. Mit einem Handelsvolumen von zuletzt 170 Milliarden Dollar hat China sowohl die USA als auch die alte Kolonialmacht Frankreich als wichtigste Handelspartner des afrikanischen Kontinents hinter sich gelassen.

Doch je mehr Geld aus China kommt, desto größer wird auch die Sorge vor einer möglichen Überschuldung der afrikanischen Regierungen und politischen Abhängigkeiten. Diese sind schon jetzt in Sri Lanka, Pakistan und Dschibuti erkennbar.

Khalil Senosi/ AP Kenias Präsident Uhuru Kenyatta (3.v.l.) an der neuen Zugverbindung

Japan will genau da als Alternative auftreten und betont bei seinen Investitionen Qualität und Nachhaltigkeit, gerade angesichts von Rückschlägen bei Projekten mit chinesischer Beteiligung, etwa der Zugverbindung zwischen Nairobi und Mombasa. Das Projekt verzeichnete laut "The Japan Times" nach dem ersten Jahr ein Minus von mehr als 99 Millionen Dollar. Anders als China macht Japan bei seinen Investitionen zudem nicht zur Bedingung, dass von dem geliehenen Geld Aufträge an heimische Firmen vergeben und Arbeiter aus dem Land der Geldgeber beschäftigt werden müssen.

Japan unterstützte mit den Investitionen nicht zuletzt auch die regelbasierte Weltordnung, sagt Expertin Sakaki. So bespricht die Regierung in Tokio das Programm in Afrika noch zusätzlich mit den Vereinten Nationen und der Weltbank.

Aber im Gegensatz zur derzeitigen China-Politik unter US-Präsident Trump suche Japan mehr Möglichkeiten der Einbindung Chinas, sagt Sakaki. Eine offen konfrontative Haltung sei kontraproduktiv. "Zum einen würde China sich dadurch provoziert fühlen, zum anderen würden Empfängerländer zunehmend zwischen die Fronten geraten und sich gezwungen fühlen, sich zwischen Japan und China zu entscheiden", sagt die Expertin. 2017 hatte sich Japan grundsätzlich bereiterklärt, mit der Initiative "Neue Seidenstraße" zu kooperieren.