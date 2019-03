Volkskongress Planen Chinas Kommunisten wirklich die neoliberale Wende?

Pekings politische Mauern gelten als undurchdringlich. Nur einmal im Jahr öffnen sie sich sogar für ausländische Journalisten - wenn der Premierminister zum Abschluss des Volkskongresses seine Pressekonferenz gibt. Mehr als zwei Stunden lang spricht Chinas Regierungschef und Nummer zwei im Ein-Parteienstaat, Li Keqiang, am Freitag vor Reportern in der Großen Halle des Volkes.

Er spricht frei, was zum Beispiel Partei- und Staatschef Xi Jinping, die Nummer eins, nie tut. Aber die Fragen auch der ausländischen Pressevertreter sind im Voraus abgesprochen. Wer dran kommt, müsste es wagen, eine andere als die vereinbarte Frage zu stellen. Doch das passiert auch in diesem Jahr nicht. Kein Wort fällt über die mutmaßlich eine Million muslimischen Häftlinge in Chinas Westprovinz Xinjiang, über die gerade die Uno-Menschenrechtskommission in Genf berät. Kein Wort darüber, dass China im New Yorker Weltsicherheitsrat gerade die Verfolgung pakistanischer Terrorgruppen blockiert. Das wären auf einer westlichen Pressekonferenz die Fragen des Tages gewesen. Doch der Volkskongress hat seine eigene Regie.

Ein Satz bleibt hängen: "Es ist richtig, dass die chinesische Wirtschaft unter einem neuen Abwärtsdruck steht", sagt Premier Li. So deutlich hat bislang noch kein ranghoher Parteiführer das Ende des bislang endlos erscheinenden Booms eingestanden.

DPA Chinas Premier Li Keqiang auf der Pressekonferenz zum Volkskongress

Neuer Abwärtsdruck? Das ist eine klare Ansage, dass der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit mit China sein Ziel nicht verfehlt. Woher soll der neue Druck kommen, wenn nicht auch durch die neuen Zölle der USA auf chinesische Waren? Es ist aber auch eine Ansage, dass China so wie bisher nicht weitermachen kann. "Wir müssen starke Maßnahmen ergreifen, um mit dem gegenwärtigen Abwärtsdruck fertig zu werden", sagt Li.

2929 Ja-Stimmen

Was der Premier mit den "starken Maßnahmen" meint, könnte eine wirtschaftspolitische Kehrtwende bedeuten, wie sie China seit seiner marktwirtschaftlichen Öffnung vor 40 Jahren nicht mehr vollzogen hat. Li spricht von einem Weg weg von staatlichen Investitionen als Wachstumsmotor, hin zu Steuererleichterungen und Deregulierung als Antrieb für das Wirtschaftswachstum. Entdeckt China also gerade den Neoliberalismus und kommt in die Thatcher- und Reagan-Jahre?

Noch eine Botschaft will Li unbedingt loswerden. Auf die Frage, ob China den Westen technologisch ausspioniere, geht er zunächst nicht ein - um sie dann gleich doppelt zu beantworten: "Das verträgt sich nicht mit dem chinesischen Gesetz, und so benimmt sich China nicht. Wir haben das nicht getan und werden es auch in Zukunft nicht tun."

Aber wie kann man ihm vor dieser Kulisse glauben? Noch am Morgen stimmt der Volkskongress mal wieder ab: 2929 Abgeordnete sind für das neue, im Westen sehnlich erwartete Gesetz über ausländische Investitionen. Nur acht Abgeordnete sind dagegen, acht weitere enthalten sich. Aber wer ein wenig die Leute kennt, die für ihre Parteigremien in der tiefen Provinz einmal im Jahr zum Volkskongress ziehen, der weiß, wie nationalistisch geprägt und weltpolitisch ungebildet viele von ihnen sind.

DPA Delegierte in der Plenarsitzung des Volkskongresses

Ausländische Investitionen besser zu schützen und den großen westlichen Konzernen wie Apple und Daimler mehr Rechte einzuräumen - das kann kaum das Interesse dieser Leute sein. Doch sie stimmen trotzdem dafür. Sie wissen ja gar nicht, wie man mit "Nein" stimmt.

Streng orchestrierte Einigkeit

Keine Vorlage der Regierung hat der Volkskongress seit Gründung der Volksrepublik vor siebzig Jahren je abgeschmettert. Nur an geringeren Zustimmungsraten erkennt man gelegentlich Missfallen: 156 Abgeordnete votieren dieses Mal gegen den Bericht des Obersten Gerichts, 67 Abgeordnete enthalten sich - das ist die deutlichste Kritik in diesem Jahr. Zuvor hatte es Korruptionsgerüchte um die Obersten Richter gegeben.

Vor dieser Kulisse streng orchestrierter Einigkeit fällt es umso schwerer, echte Einschnitte wahrzunehmen. Als China im Jahr 1979 seine Marktöffnung beschloss oder im Jahr 2005 erstmals ein Primat des Umweltschutzes verfügte - erst Jahre später nahm man die Auswirkung dieser Schritte auch im Westen wahr. Kommt jetzt also die versteckte Wende von der nachfrage- zur angebotsorientierten Wirtschaftspolitik?

"Viele Jahre lang basierte Chinas Wirtschaftswachstum auf dem Massenkonsum nicht erneuerungsfähiger Rohstoffe. Um heute nachhaltig zu wachsen, muss China die Notwenigkeit einer innovationsgetriebenen Wirtschaft erkennen", kommentiert Pekings offizielle Nachrichtenagentur Xinhua das Ende des Volkskongresses.

Wieder darf geraten werden, was davon Propaganda für den Westen und was echte Erkenntnis ist. Li, die Abgeordneten und Xinhua: Sie alle lassen sich immer nur ein bisschen in die Karten schauen. Noch stehen Pekings undurchdringliche politische Mauern, auch wenn sie zu bröckeln scheinen.