Rüstung China will Militäretat um sieben Prozent aufstocken

Trotz der Spannungen mit den USA wird China seine Militärausgaben 2017 wohl weniger stark erhöhen als in den vergangenen Jahren. Der Wehretat solle um rund sieben Prozent steigen, sagte eine Sprecherin des Nationalen Volkskongresses in Peking. Als Gründe nennen chinesische Experten ein langsameres Wirtschaftswachstum sowie hohe Ausgaben in anderen Bereichen.

Wegen der Spannungen im Südchinesischen Meer und der Unsicherheiten in Bezug auf die neue US-Regierung hatten manche Beobachter mit einer höheren Steigerung der Militärausgaben gerechnet. Der Anstieg war in den vergangenen 20 Jahren meist zweistellig - mit den Ausnahmen 2010 und 2016. Im vergangenen Jahr war eine Steigerung der Militärausgaben von "nur" 7,6 Prozent auf 954 Milliarden Yuan, heute umgerechnet 130 Milliarden Euro, eingeplant worden.

Die tatsächlichen Ausgaben werden erst am Sonntag zum Beginn des Nationalen Volkskongresses mit dem gesamten Haushalt vorgelegt.

Tagungssprecherin Fu Ying rief die USA in dem Territorialstreit im Südchinesischen Meer zur Zurückhaltung auf. Die Entwicklung sei von den amerikanischen Absichten in dem strategisch wichtigen Seegebiet abhängig. "Die Aktivitäten der USA werden in gewissem Umfang der Gradmesser für die Situation hier sein", sagte Fu Ying. China müsse sich "vor Einmischung von außen schützen".

Ende Februar hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, die Verteidigungsausgaben um 54 Milliarden Dollar anzuheben - ein Plus von zehn Prozent. Auch darauf verwies die chinesische Sprecherin. "Die USA sind wahrscheinlich besorgt, dass China im Hinblick auf militärische Fähigkeiten zu ihnen aufschließt", sagte sie. Aber es herrsche ein großer Abstand zu den Vereinigten Staaten.