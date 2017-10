Parteikongress in Peking eröffnet Xi sieht China vor "ernsten Herausforderungen"

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat in Peking den 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KP) eröffnet. In seiner Rede warnte Xi seine Partei vor "ernsten Herausforderungen": Sowohl China als auch die Welt steckten in tiefgreifenden und komplizierten Veränderungen. "Alle Genossen müssen höchst wachsam gegenüber den Gefahren sein."

Xi rief die 89 Millionen Parteimitglieder auch dazu auf, sich verstärkt dafür einzusetzen, dass in China Wohlstand geschaffen wird und dass der "Sozialismus chinesischer Prägung für eine neue Ära" erfolgreich wird.

Der Parteitag findet nur alle fünf Jahre statt, er dauert eine Woche. Im Mittelpunkt des ersten Tages steht der sogenannte Politische Bericht des Parteichefs, der damit seine Vision für die zweitgrößte Wirtschaftsnation präsentiert.

An der Eröffnung nahmen auch die ehemaligen Parteichefs Hu Jintao und Jiang Zemin teil, die zu Beginn neben Xi saßen. Die knapp 2300 Delegierten aus dem ganzen Land werden den 64-Jährigen für weitere fünf Jahre im Amt des Generalsekretärs bestätigen. Auf dem Treffen in Peking will Xi seine ohnehin schon beträchtliche Machtfülle noch weiter ausbauen, indem er weitere Gefolgsleute in führende Positionen bringt.

Anwärter für Chinas mächtigsten Zirkel Die größten Chancen, in die einflussreiche Position aufzurücken, werden Li Zhanshu zugerechnet. Er ist ein langjähriger Vertrauter Xis und gilt als äußerst loyal. So setzte er sich als einer der Ersten dafür ein, dass die politischen Theorien des Präsidenten in die KP-Statuten aufgenommen werden. Als wahrscheinlichster Nachfolger Xis gilt derzeit Chen Miner. Genauso wie Xi startete er seine politische Karriere auf lokaler Ebene als Propaganda-Chef in Shaoxing. Von dort arbeitete er sich in der KP hoch - was vom Präsidenten sehr geschätzt wird. Der Parteisekretär der wirtschaftsstärksten Provinz Guangdong, Hu Chunhua, hingegen war Mitglied der von Xi als elitär angesehenen Jugendliga. Außerdem wurde diese von seinem Vorgänger Hu Jintao unterstützt - schon allein deshalb werden ihren Alumni unter Xi keine großen Karriere-Chancen mehr eingeräumt. Nicht mehr auf der Liste ist auch Sun Zhengcai. Er war Parteichef von Chongqing - wurde aber relativ überraschend seines Postens enthoben. Gegen ihn wird wegen "ernsthafter Verletzung der Parteidisziplin" ermittelt. Von ihm hingegen wird sich Xi nur schwerlich trennen: Wang Qishan leitete die Anti-Korruptionskampagne des Präsidenten und gilt als enger Vertrauter. Mit 69 Jahren ist er aber eigentlich zu alt, um weiter eine hohe Position in der Partei innezuhaben.

Es wird erwartet, dass die Delegierten das ideologische Erbe von Xi Jinping in der Parteiverfassung festschreiben werden. Sollte auch sein Name in den Statuten aufgenommen werden, würde Xi auf die gleiche historische Stufe wie der Staatsgründer Mao und der wirtschaftliche Reformarchitekt Deng Xiaoping gehoben.

Der Parteitag wird auch die Mitglieder des 19. Zentralkomitees wählen, das wiederum einen Tag nach Abschluss des Parteitags das bisher 25-köpfige Politbüro absegnen wird. Daraus bildet sich der engste Führungszirkel mit gegenwärtig sieben Mitgliedern im Ständigen Ausschuss des Politbüros.

Die Namen der Mitglieder des Ständigen Ausschusses werden üblicherweise nach dem Parteitag bekanntgegeben. Xi und Ministerpräsident Li Keqiang dürften im Amt bleiben. Die fünf übrigen Mitglieder des Ständigen Ausschusses werden voraussichtlich aus Altersgründen ausgewechselt.