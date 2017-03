Volkskongress in China Gelobt sei Xi Jinping

Politik ist in China ein zähes und undurchschaubares Geschäft. Dramen auf offener Bühne, wie sie die Weltmacht USA gerade bietet, versucht die Kommunistische Partei mit der Kraft ihres ganzen Apparats zu unterdrücken. Einmal im Jahr zumindest tut die Partei so, als lasse sie sich in die Karten schauen. Dann tritt in Peking der Nationale Volkskongress zusammen, das nominelle Parlament der Volksrepublik, das allerdings nur da ist, um Beschlüsse abzusegnen und zu kommentieren, die bereits hinter den Kulissen gefallen sind.

Das ist auch im Jahr 2017 so - doch diesmal geht es um mehr. Im Herbst steht der alle fünf Jahre stattfindende Parteitag an, auf dem Staatschef Xi Jinping dem Land endgültig seinen Stempel aufdrücken will. Jenseits des Pazifik erlebt Chinas strategischer Rivale Amerika gerade einen politischen Epochenbruch, im Westen ringt Chinas größter Absatzmarkt Europa um seine Einheit. Und in den Millionenstädten und Provinzen Chinas beschleunigt sich ein wirtschaftlicher Wandel, der für die Zukunft der Chinesen, aber auch für die ökonomische Gesundheit des Westens entscheidende Bedeutung hat.

Chinas Führung, Chinas Wirtschaft, Trumps Amerika und Pekings Pläne für Eurasien - das sind vier der großen Themen, um die es den 3000 Abgeordneten in den kommenden zwei Wochen gehen wird.

1. Führung: Nichts geht über Xi Jinping

An der Spitze der chinesischen Machtpyramide stehen der Präsident, der für das große Ganze zuständig ist, und der Premier, der traditionell die Wirtschaft führt. Tatsächlich ist Staatschef Xi Jinping der mächtigste Präsident seit Jahrzehnten, sein Premier Li Keqiang gilt als einer der Schwächeren in diesem Amt. Hartnäckig halten sich Gerüchte, Xi könnte ihn beim Parteitag im Herbst gegen seinen Jugendfreund Wang Qishan austauschen, der die gefürchtete Disziplinarkommission führt und großen Einfluss hat.

Als Präsident hat Xi offiziell nur zwei Amtszeiten. Als KP-Chef könnte er auch länger regieren - was ein Bruch mit der Tradition wäre, wofür es aber Anzeichen gibt. Im Oktober erkor ihn das Zentralkomitee zum "Kern der Partei", ein Titel, den sein Vorgänger nicht trug. Beobachter schließen daraus, dass Xi gern länger an der Macht bliebe, um "sein Netzwerk an der Spitze zu verdichten", wie der Kommentator Zhang Lifan sagt. Keiner der Abgeordneten wird sich auf dem Nationalen Volkskongress öffentlich dazu äußern - doch in den Korridoren der Großen Halle des Volkes wird es eine der meistdiskutierten Fragen sein.

2. Wirtschaft: Die magische Zahl

Als Höhepunkt des Nationalen Volkskongresses gilt die Rede des Premierministers, genauer gesagt der Moment, in dem er eine bestimmte Ziffer nennt: die Wachstumsrate der Wirtschaft, die in China vorab verkündet und überraschenderweise auch jedes Jahr eingehalten wird. Zuletzt lag die Zahl "zwischen 6,5 und 7 Prozent" - beeindruckend im Vergleich zu den meisten Volkswirtschaften der Welt, aber niedriger als in den Jahren zuvor.

Nicht dass sie sinkt, ist allerdings das Problem mit dieser Zahl. Das Problem ist, wie sie zustande kommt - zum einen nämlich durch fragwürdige Statistiken und zum anderen durch die Verschuldung von Staatsbetrieben, der die KP schon mehrfach feierlich abgeschworen, die sie um der Stabilität vor dem Parteitag im Herbst willen aber wieder aufgenommen hat.

3. Amerika: Was will Trump?

So wichtig die USA den Europäern als Schutzmacht sind, so ernst nehmen sie die Chinesen als geopolitischen Rivalen. Die Wahl Donald Trumps hat China über Nacht zu einer reif und berechenbar erscheinenden Weltmacht gemacht und vor allem am Pazifik strategische Spielräume eröffnet. Trump hat traditionelle US-Verbündete wie Singapur, Malaysia, Australien und Neuseeland brüskiert. Die überlegen nun, ob sie sich näher an das große China anlehnen sollen.

Doch Peking mag keine Überraschungen, im Inneren so wenig wie im Äußeren. China hat keine demokratischen Instanzen, die eine plötzliche Erschütterung, einen Ausbruch nationalistischer Emotionen zum Beispiel in der heiklen Taiwan-Frage, abfedern könnten. Auch dazu werden die Abgeordneten des Volkskongresses sich öffentlich zurückhalten, hinter verschlossenen Türen aber gewiss ihre Sorgen austauschen.

4. Europa: Wir müssen reden

"China wird unerschütterlich an seiner Öffnungspolitik festhalten und mit chinesischer Weitsicht die Globalisierung vorantreiben", schreibt die staatliche "Volkszeitung" in einer Vorschau auf den Volkskongress. Seit Staatschef Xi Jinping auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos als Anwalt des freien Handels auftrat, registrieren europäische Politiker und Unternehmer freundliche Signale aus Peking: Man könne ja über besseren Zugang europäischer Firmen zu Chinas Märkten reden, man solle überhaupt viel enger zusammenarbeiten.

China sieht Trumps Isolationismus als eine Gelegenheit, seine eigene Handelspolitik voranzutreiben, vor allem die sogenannte Neue Seidenstraße, einen Plan zur wirtschaftlichen Integration Eurasiens. Im Mai will Peking einen großen Wirtschaftsgipfel abhalten und drängt Europas Staatschefs seit Wochen, dort bitte recht zahlreich zu erscheinen. Dieses Drängen wird der Volkskongress unterstützen. Es ist mit weiteren großen Reden über "Chinas Weitsicht", "gemeinsame Interessen" und eine "Win-win-Zusammenarbeit" zu rechnen.

Europa sollte die Offerten, die während des Volkskongresses aus China kommen, klug abwägen und für sich nutzen. Peking hat sich fast 40 Jahre lang als verlässlicher Wirtschaftspartner erwiesen, die Profite vor allem deutscher Unternehmen in China stellen die Einbußen durch unfaire Handelspraktiken Pekings bislang weit in den Schatten.

Als politischer Partner bleibt China fragwürdig, welch eindrucksvolle Appelle vom Nationalen Volkskongress auch immer ausgehen werden. Peking, Berlin und Brüssel sind sich einig, wo es um Globalisierung, den Klimawandel und einzelne Konflikte wie das iranische Atomprogramm geht.

Über Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und Pressefreiheit werden sich Europa und China auf absehbare Zeit nicht verständigen, im Gegenteil: In den acht Monaten zwischen dem Nationalen Volkskongress und dem Parteitag im Herbst wird sich die Lage chinesischer Petitionäre, Menschen- und Bürgerrechtler weiter verschärfen. Denn die Partei will Ruhe im Land, während sie ihre neue Führung bestimmt. Über den Schutz des Individuums wird auf dem Volkskongress niemand sprechen. Umso wichtiger, dass es die Europäer tun.