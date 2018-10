Angeblicher Suizid in Macao Hoher chinesischer Funktionär stürzt von Hochhaus

Der höchste Repräsentant der Pekinger Führung in der südchinesischen Sonderverwaltungsregion Macao hat nach amtlicher Darstellung Suizid begangen. Der 59-jährige Zheng Xiaosong sei am Samstag gestorben, "weil er an Depression gelitten hat", teilte der Staatsrat am Sonntag in Peking mit.

Nach Angaben der Nachrichtenagenturen AP und Reuters ist Zheng von einem Hochhaus gestürzt, in dem sich auch seine Wohnung befunden habe. Zheng sei am Freitag noch zur Arbeit gegangen. Weitere Details zu seinem Tod wurden nicht genannt.

Der Politiker war vor einem Jahr zum Direktor des Verbindungsbüros in der früheren portugiesischen Enklave gemacht worden. Er war zuvor Vizeminister in der internationalen Abteilung des Zentralkomitees und von 2013 bis 2017 Vizegouverneur der Provinz Fujian gewesen.

Eine große Zahl von hohen Parteifunktionären hat sich im Rahmen des Anti-Korruptionskampfes von Staats- und Parteichef Xi Jinping das Leben genommen.

Aus der Beileidsbekundung des Staatsrates ging indes nicht hervor, dass Zheng irgendwie in Ungnade gefallen sein könnte. Präsident Xi wird am Dienstag zur feierlichen Eröffnung der weltweit größten Seebrücke zwischen Hongkong, Macao und Zhuhai erwartet, an der wohl auch Zheng teilgenommen hätte.

Macao war 1999 an China zurückgegeben worden und wird seither autonom verwaltet.