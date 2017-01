Nach Kritik an Geheimdiensten Scheidender CIA-Direktor watscht Trump ab

Der scheidende CIA-Direktor John Brennan geht den künftigen US-Präsidenten Donald Trump harsch an. Wenige Tage vor dessen Amtseinführung warnte Brennan den Republikaner in einem Interview mit dem Sender "Fox News" davor, zu viel über eine mögliche Lockerung der Sanktionen gegen Russland zu twittern oder zu reden.

Trump müsse beachten, was er sage - und stets die Konsequenzen bedenken. "Spontaneität ist nichts, was nationale Sicherheitsinteressen schützt." Es gehe nicht nur um die Person Trump. "Es geht um die Vereinigten Staaten von Amerika."

Der milliardenschwere Immobilienunternehmer, der Ende der Woche offiziell die Nachfolge von Barack Obama antritt, ist dafür bekannt, seine Kritiker öffentlich via Twitter anzuprangern. Zuletzt hatte er den US-Geheimdiensten vorgeworfen, Informationen zu kompromittierenden Dossiers gegen ihn gestreut zu haben. Er warf ihnen sogar Nazi-Methoden vor.

Brennan nannte diese Trump-Aussage ungeheuerlich. "Die Welt beobachtet genau, was Trump sagt und hört sehr aufmerksam zu. Wenn er seinen Geheimdiensten nicht vertraut, was für ein Signal sendet das an unsere Partner und Verbündeten und ebenso an unsere Widersacher?"

Neuer CIA-Direktor wird Mike Pompeo

Trump hatte öffentlich angezweifelt, dass Russland entgegen anderslautenden Erkenntnissen der US-Dienste hinter Hackerangriffen auf die Demokratische Partei stehen könnte. Er hat sich für die Verbesserung der Beziehungen zu Moskau ausgesprochen. In einem Interview mit dem "Wall Street Journal" erklärte er, er denke darüber nach, die Sanktionen gegen Russland zu lockern.

Designierter Nachfolger für den Posten des CIA-Direktors ist Mike Pompeo, der sich ebenso wie Brennan für einen harten Kurs gegenüber Moskau ausspricht - und damit völlig andere Töne anschlägt als sein künftiger Vorgesetzter Trump.

Russland habe ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt, als es die ukrainische Krim annektiert habe, sagte der Republikaner bei seiner Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Es bestehe zudem kein Zweifel daran, dass Russland in Hackerangriffe während des US-Wahlkampfs verwickelt gewesen sei, mit dem Ziel, Einfluss auf die Präsidentschaftswahl zu nehmen

Pompeo war im Repräsentantenhaus im Geheimdienstausschuss tätig und erntete einst heftige Kritik für sein Statement, Waterboarding sei keine Folter. Er spricht sich für "die grundlegende Aufstockung von Amerikas Überwachungsfähigkeiten" aus und fordert, dass die NSA wieder unbegrenzt Metadaten sammeln sollen darf.