Gegen Einwände des Pentagons CIA will eigenen Drohnenkrieg starten

Sie bringen den Tod leise - und präzise: bewaffnete Drohnen. Die CIA fordert nun von Donald Trump erstmals eine Genehmigung, die unbemannten Fluggeräte für den verdeckten Kampf gegen die radikalislamischen Taliban in Afghanistan und in anderen Kriegsgebieten einsetzen zu dürfen. Der US-Präsident unterstützt das Vorhaben offenbar, das Pentagon hat Bedenken, wie die "New York Times" berichtet.

Sollte Trump zustimmen, wäre das ein Novum im Krieg am Hindukusch. Bislang darf der US-Auslandsgeheimdienst nur verdeckte Luftschläge gegen al-Kaida und andere Terrororganisationen auf pakistanischem Gebiet durchführen.

Die Vorgängerregierung von Barack Obama hatte diese Einschränkung unter anderem angeordnet, um die Zahl der toten Zivilisten zu reduzieren. Kritiker befürchten nun, eine Änderung könnte dazu führen, dass die CIA künftig auch in Libyen, Somalia und im Jemen verdeckte Drohnenangriffe fliegt.

"Wenn ich sie wäre, würde ich meine Tage zählen"

Bislang führt vor allem das Pentagon Luftschläge mit Drohnen und Flugzeugen gegen Terrorgruppen aus. Das US-Verteidigungsministerium gibt diese auch öffentlich bekannt - im Gegensatz zur CIA.

Deren Chef, Mike Pompeo, will den Kampf gegen Terroristen in Afghanistan intensivieren: "Wenn ich sie wäre, würde ich meine Tage zählen", sagte er unlängst dem TV-Sender Fox.

Präsident Trump verfolgt seit seinem Amtsantritt ebenfalls eine harte Linie. Ende August verkündete er seine neue Afghanistanstrategie und erklärte, er wolle den Krieg dort verstärken. "Wir werden angreifen", sagte er.

Der US-Militäreinsatz in Afghanistan setzte unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington ein. Die Nato beendete ihren Kampfeinsatz im Dezember 2014 und setzte danach auf die Mission "Resolute Support".