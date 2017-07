Frankreichs Europa-Pläne CSU lehnt Euro-Finanzminister ab

Der bayerische Finanzminister Markus Söder hat französischen Plänen für eine Reform der Euro-Zone eine Absage erteilt. Deutschland müsse überlegen, wie zusammen mit Frankreich die Finanzstabilität in Europa gestärkt werden könne, sagte Söder in einem Interview mit dem SPIEGEL. Er sei aber "sehr skeptisch, ob ein zusätzliches politisches Amt die Objektivität der Entscheidungen verbessert". (Lesen Sie hier das vollständige Interview im neuen SPIEGEL.)

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte einen europäischen Finanzminister für die Eurozone ins Gespräch gebracht, der Zugriff auf die Haushalte der Nationalstaaten haben soll.

Söder sieht in den Plänen "einen tiefen Eingriff in das parlamentarische Selbstverständnis der Mitgliedstaaten". Dem SPIEGEL sagte der CSU-Politiker: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Brüssel entscheidet, wie wir in Deutschland und in Bayern unseren Haushalt aufstellen."

Zudem bestehe die Gefahr, dass bei "einer Änderung der Verträge ein neuer europäischer Finanzausgleich oder Transfermodelle durch die Hintertür entstehen".

Söder schlug vor, der EU-Kommission Zuständigkeiten bei der Einhaltung der Stabilitätskriterien für den Euro zu entziehen. Stattdessen solle der Europäische Stabilitätsmechanismus zu einem Europäischen Währungsfonds (EWF) mit weitgehenden Befugnissen weiterentwickelt werden.

Bei Verstößen gegen den Europäischen Stabilitätspakt solle der EWF auch Strafen verhängen können, so Söder. "Anders als bei manchen Entscheidungen der Kommission wäre beim EWF garantiert, dass die Einhaltung der Kriterien wirklich objektiv und nicht nach politischen Vorgaben geprüft wird", sagte er.

Auch in der CDU stoßen die Pläne Macrons auf Skepsis. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel äußert sich jedoch zurückhaltend, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, sie tue nichts zur Unterstützung Macrons. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte sich grundsätzlich positiv zur Idee eines europäischen Finanzministers geäußert. Er hält dies aber wie Söder in der EU derzeit nicht für durchsetzbar.