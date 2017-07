"Cumhuriyet"-Prozess in der Türkei Angeklagte weisen Schuld zurück

Mehr als 250 Tage nach ihrer Inhaftierung hat in Istanbul der Prozess gegen zahlreiche Mitarbeiter der türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet" begonnen. Der Auftakt am Montag in Istanbul wurde von scharfer internationaler Kritik begleitet. Reporter ohne Grenzen (ROG) nannte die Vorwürfe gegen die 17 "Cumhuriyet"-Angeklagten "absurd".

Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) forderte ein sofortiges Ende des Verfahrens wegen Unterstützung von Terrororganisationen und die Freilassung der Inhaftierten.

Die ersten Angeklagten, die am Montag aussagten, wiesen jede Schuld zurück. Der inhaftierte Journalist Kadri Gürsel, der dem Vorstand des International Press Insitute (IPI) angehört, nannte die Terrorvorwürfe "erfunden". Gürsel warf der Staatsanwaltschaft vor: "Sie können keinen einzigen echten Beweis finden." Ihm würden unter anderem Kontakte zu Terrorverdächtigen vorgeworfen, die er entweder nicht gehabt habe oder die im Zusammenhang mit seiner Arbeit gestanden hätten. Er fügte hinzu: "Journalismus ist kein Verbrechen."

Angeklagt sind insgesamt 17 "Cumhuriyet"-Mitarbeiter: Elf der zwölf Mitarbeiter in Untersuchungshaft, fünf weitere Mitarbeiter der Zeitung, die noch auf freiem Fuß sind, sowie Ex-Chefredakteur Can Dündar. Dündar lebt im Exil in Deutschland. Vor Gericht müssen sich unter anderem der derzeitige Chefredakteur Murat Sabuncu, "Cumhuriyet"-Herausgeber Akin Atalay und der Investigativjournalist Ahmet Sik verantworten.

Nach Angaben von Reporter ohne Grenzen (ROG) drohen den Angeklagten bis zu 43 Jahre Haft. Die Vorwürfe gegen die Beschuldigten sind allgemein und unspezifisch.

Verfahren richte sich gegen die Pressefreiheit

Der Beauftragte für Medienfreiheit der OSZE, Harlem Désir, forderte die Türkei auf, "alle Anschuldigungen fallenzulassen, alle Journalisten, die wegen ihrer Arbeit inhaftiert worden, freizulassen, und dringend benötigte Reformen einzuleiten, um die Medienfreiheit im Land zu schützen".

ROG-Geschäftsführer Christian Mihr sagte, das Verfahren richte sich nicht nur gegen die Angeklagten und die Zeitung, sondern gegen die Pressefreiheit. Die Beschuldigung, Terrororganisationen zu unterstützen, sei inzwischen "der Standardvorwurf gegen alle, die unabhängig berichten". Mihr beteiligte sich mit einigen Dutzend Unterstützern der Angeklagten an einer Demonstration vor dem Gerichtsgebäude.

Der Prozess wurde international kritisch verfolgt. Auch Vertreter des deutschen Generalkonsulats sowie die beiden deutschen Europaabgeordneten Arne Lietz (SPD) und Rebecca Harms (Grüne) beobachteten den Prozess.

Seit dem gescheiterten Putschversuch und der Verhängung des Ausnahmezustands vor einem Jahr wurden in der Türkei knapp 150 Medien geschlossen und mehr als hundert Journalisten inhaftiert. Der Prozessauftakt fiel auf den 24. Juli, an dem in der Türkei die Pressefreiheit gefeiert wird in Erinnerung an die Aufhebung der Zensur im Jahr 1908.